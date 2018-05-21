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花敬群：非固定機械遊樂設施 跨部會討論補強

發稿時間：2018/05/21 09:54

最新更新：2018/05/21 09:54

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（中央社記者陳俊華台北21日電）新竹市一家百貨日前發生「飛天椅」失速傷及8人意外。內政部次長花敬群今天說，非固定式機械遊樂設施主件通常是分別進口，過去管理確實有疏漏，會與各部會討論如何補強。

立法院內政委員會今天審查兒童遊戲場安全管理條例草案，邀請花敬群列席。

新竹市遠東sogo百貨巨城店因應兒童節活動，請廠商在戶外廣場陳設的遊樂設施「飛天椅」4月1日發生意外，工作人員疑似操作不當，轉速突然變快，造成乘坐的3歲兒童滑落摔傷，另外7名大人為搶救孩童也受傷。

花敬群會前受訪時說，2歲到12歲兒童使用的兒童遊戲場，現階段是屬地主義概念，設施放在哪個部會主管的空間，就由相關部會訂定子法規範，例如內政部是主管公園綠地上的、小學裡的兒童遊戲場就由教育部主管、兒童醫院內的則是衛生福利部主管；如果是大型遊樂園之中屬於固定機械式的遊樂設施，則是由建築法規範，都有嚴格管理。

他說，至於充氣式的兒童遊樂場，因為是移動式的、又不是機械式，過去比較缺乏完整管理系統，現階段經濟部標準檢驗局已經從國家標準角度，去規定產品必須符合國家標準，內政部也召集各部會開會，有一些基本原則。

花敬群表示，非固定式的機械遊樂設施，就像夜市有些小的摩天輪，大部分都是拼裝的主件分別進口，在國家標準或是過去的管理下，「這部分確實有疏漏」，還在跟各部會討論。

他說，主要是標檢局或是行政院消費者保護處會思考，未來如何從國家標準或是消費者保護的角度，要求操作師須有怎樣的要求、要有怎樣的保險機制、場地管理上有什麼規範，都還在思考細節，過去有些瑕疵，政府願意面對。

花敬群表示，內政部管理的公園綠地，全國有2900多處，每年都有檢查，也都有檢查報告，今年3月已經做完檢查，報告會陸續出爐，本來就有管理機制，只是零星發生一些非固定式機械遊樂設施讓兒童受傷，這部分趕快補強，「亡羊補牢，猶未晚矣」。(編輯：陳永昌) 1070521

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