身分證換發沒防偽影響權益 內政部允檢討

（中央社記者陳俊華台北21日電）民進黨立委趙天麟今天說，他接獲陳情，有民眾到戶政事務所換發身分證，卻沒防偽標示，導致應考權益受損；內政部表示，層層把關還是有疏漏，會深自檢討，並加強督導及教育訓練。



民主進步黨立法委員趙天麟上午與高雄市議員參選人林智鴻、李雅慧在立法院舉行「護照誤植事件翻版？」記者會。



趙天麟說，他接到民眾江姓學生陳情，去年10月在高雄市鳳山戶政事務所依正常程序換發身分證後，報名台電雇員招考，因為台電之前發生槍手代考事件，強化防弊措施、進行身分檢查，陳情人被質疑身分證是偽造的，因為陳情人身分證上沒有台灣、蝴蝶的防偽印刷。



趙天麟表示，考試過程中，台電多次請陳情人做身分驗證、拍照，還要提供其他身分證明，前後大約20分鐘，影響應考心情、權益；但台電認為這是他們該盡的責任，不管考生因此錄取或不錄取，已經沒辦法進行救濟。



江姓學生說，考試過程中，監考人員檢查她的身分證，發現沒有防偽措施，但她自己並不知情，監考人員還在座位上問她個資、拍照；但她的身分證真的是去戶政事務所換發的，也留有當時換發的收據，卻出現這樣的疏漏。



林智鴻表示，今年是選舉年，為避免冒名投票，更需要驗證投票人身分，過去政府發生二代護照誤植事件，如果這次內政部沒有徹查，會不會造成另一種危機，無辜國人恐成為偽造文書嫌疑人，要求內政部戶政司應全面清查。



出席記者會的內政部戶政司副司長翟蘭萍說，對江姓學生造成困擾，內政部表示抱歉；身分證製作、驗收，內政部會做第一道把關，進行抽驗，交給各縣市戶政事務所時會逐張點收、檢驗防偽措施有沒有瑕疵，最後製證時也有標準作業流程，規範每個步驟如何檢查、校正。



翟蘭萍說，全國每天核發8000多張身分證，這個個案可能是製發時沒有檢查到，經過層層把關還是有一張製作不完全，「會深自檢討」，並加強督導各戶政事務所，一定要照標準作業流程製作，加強教育訓練。



她說，江姓學生這張身分證，內政部會免費換發、服務到家；至於陳情人應考權益受損部分，會再行文給台電溝通。（編輯：張均懋）1070521