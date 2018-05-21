/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 會考答案安室奈美惠哈利王子白木屋
>rss

身分證換發沒防偽影響權益 內政部允檢討

發稿時間：2018/05/21 11:10

最新更新：2018/05/21 11:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳俊華台北21日電）民進黨立委趙天麟今天說，他接獲陳情，有民眾到戶政事務所換發身分證，卻沒防偽標示，導致應考權益受損；內政部表示，層層把關還是有疏漏，會深自檢討，並加強督導及教育訓練。

民主進步黨立法委員趙天麟上午與高雄市議員參選人林智鴻、李雅慧在立法院舉行「護照誤植事件翻版？」記者會。

趙天麟說，他接到民眾江姓學生陳情，去年10月在高雄市鳳山戶政事務所依正常程序換發身分證後，報名台電雇員招考，因為台電之前發生槍手代考事件，強化防弊措施、進行身分檢查，陳情人被質疑身分證是偽造的，因為陳情人身分證上沒有台灣、蝴蝶的防偽印刷。

趙天麟表示，考試過程中，台電多次請陳情人做身分驗證、拍照，還要提供其他身分證明，前後大約20分鐘，影響應考心情、權益；但台電認為這是他們該盡的責任，不管考生因此錄取或不錄取，已經沒辦法進行救濟。

江姓學生說，考試過程中，監考人員檢查她的身分證，發現沒有防偽措施，但她自己並不知情，監考人員還在座位上問她個資、拍照；但她的身分證真的是去戶政事務所換發的，也留有當時換發的收據，卻出現這樣的疏漏。

林智鴻表示，今年是選舉年，為避免冒名投票，更需要驗證投票人身分，過去政府發生二代護照誤植事件，如果這次內政部沒有徹查，會不會造成另一種危機，無辜國人恐成為偽造文書嫌疑人，要求內政部戶政司應全面清查。

出席記者會的內政部戶政司副司長翟蘭萍說，對江姓學生造成困擾，內政部表示抱歉；身分證製作、驗收，內政部會做第一道把關，進行抽驗，交給各縣市戶政事務所時會逐張點收、檢驗防偽措施有沒有瑕疵，最後製證時也有標準作業流程，規範每個步驟如何檢查、校正。

翟蘭萍說，全國每天核發8000多張身分證，這個個案可能是製發時沒有檢查到，經過層層把關還是有一張製作不完全，「會深自檢討」，並加強督導各戶政事務所，一定要照標準作業流程製作，加強教育訓練。

她說，江姓學生這張身分證，內政部會免費換發、服務到家；至於陳情人應考權益受損部分，會再行文給台電溝通。（編輯：張均懋）1070521

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP