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華僑改稱僑民 僑委會：採用中性包容字眼

發稿時間：2018/05/21 11:32

最新更新：2018/05/21 12:27

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僑務委員會委員長吳新興21日在立法院外交及國防委員會答詢時表示，約2個月前將相關行政規定中的「華僑」改用「僑民」，是採用憲法用語，以憲法精神、相對中性字眼來包容「華族」、「台僑」等不同的名詞。中央社記者郭日曉攝　107年5月21日僑務委員會委員長吳新興21日在立法院外交及國防委員會答詢時表示，約2個月前將相關行政規定中的「華僑」改用「僑民」，是採用憲法用語，以憲法精神、相對中性字眼來包容「華族」、「台僑」等不同的名詞。中央社記者郭日曉攝　107年5月21日

（中央社記者顧荃台北21日電）僑務委員會委員長吳新興今天表示，約2個月前將相關行政規定中的「華僑」改用「僑民」，是採用憲法用語，以憲法精神、相對中性字眼來包容「華族」、「台僑」等不同的名詞。

吳新興上午前往立法院外交委員會，針對「聯繫海外僑商組織並協助推展業務」暨「海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機交流」等2案進行專案報告，並備質詢。

民進黨立委黃偉哲質詢時詢問，為何僑委會要將行政規定中的「華僑」一詞，一律修正為「僑民」。

吳新興回應說，這是因為這兩年來，僑界一直有不同的聲音，有的說不是「華僑」，是「台僑」，印尼僑胞說自己是「華族」，馬來西亞來台學生說自己不是「僑生」，是「華生」，也就是「華人學生」，各種名稱很多。

吳新興表示，因此僑委會就找一個最大公約數，用憲法第141條的用語，統稱為「僑民」，以憲法精神含括所有稱呼，其他僑民的自我定位，僑委會都予以尊重，這樣包容性比較大。

國民黨立委李彥秀則質疑，憲法第91條也有用到「華僑團體」字眼，為何要改稱「僑民」，這在許多僑胞眼裡是政治操作。吳新興則再度表示，是用相對中性字眼來包容不同的名詞，僑委會跟傳統僑社相處時，也用華僑來稱呼，這部分沒有改變。（編輯：楊玫寧）1070521

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