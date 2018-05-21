索羅門將在WHA為台灣發聲 蔡總統感謝

總統蔡英文（前左）21日在總統府前廣場，以軍禮歡迎來台訪問的南太平洋友邦索羅門群島總理何瑞朗（Hon. Rick Houenipwela）（前中）伉儷一行。中央社記者施宗暉攝 107年5月21日

（中央社記者呂欣憓台北21日電）總統蔡英文今天以軍禮歡迎索羅門群島總理何瑞朗，總統指出，索羅門群島的衛生部長會在世界衛生大會中擔任辯論代表給台灣最大的支持，她要向索羅門群島表達台灣人民的感謝。



南太平洋友邦索羅門群島總理何瑞朗（Hon. RickHouenipwela）伉儷應邀在20日至25日率團訪問台灣。此行是何瑞朗去年11月就任以來，首次以總理身分訪問台灣。



蔡總統今天早上在總統府前以軍禮歡迎何瑞朗來訪。蔡總統致詞時表示，很榮幸以盛大的軍禮歡迎何瑞朗率團來訪，這是何瑞朗第一次訪問台灣，她要代表台灣的人民向遠道而來的朋友表達最誠摯的歡迎。





總統蔡英文21日在總統府府前廣場，以軍禮歡迎來台訪問的索羅門群島總理何瑞朗（Hon. Rick Houenipwela）伉儷一行，國軍禮砲連以19響禮炮迎賓。中央社記者施宗暉攝 107年5月21日

總統指出，今天何瑞朗率領政府成員來訪，透過實地參訪、親眼所見，相信一定可以體會台灣人的熱情，以及台灣多元文化的美麗。



總統說，何瑞朗上任以來，已經陸續和台灣共同合作，推動包括醫事人才培育、氣象預警系統以及提升識字率教育等，各領域的新興計畫都代表台灣跟索羅門群島的友誼堅定穩固，同時也歷久彌新。



總統指出，今年的世界衛生大會（WHA）將在今天登場，索羅門群島的衛生部長將會在會中擔任辯論代表，給台灣最大的支持，並且跟台灣其他的國際友人一起為台灣發聲，她要向索羅門群島的朋友表達台灣人民的感謝。



總統表示，台灣有能力也有意願參與國際健康的事務，為全人類的健康跟公共衛生付出，同時台灣人民也不應該被排除在世界的防疫網之外，「世界需要台灣，台灣也需要世界」。



總統說，台灣和索羅門群島都是海洋國家，海洋就是彼此不變的聯繫，彼此之間的合作也會以互惠互助的方式持續拓展、加強，造福兩國的人民。



何瑞朗致詞時表示，這次來訪對他來說特別有意義，因為這是第一次以總理身分到台灣，也正因為是第一次來，他非常期待更深入了解台灣這個偉大的國家，以及台灣人民、台灣歷史文化及經濟發展。



何瑞朗說，他也特別期待更深入了解過去以及現在的政府是如何設計並培育出台灣民主社會的核心元素，及台灣的憲法、憲政體制等等，台灣的民主現在被全世界許多國家視為非常繁榮發展的民主國家。



第71屆世界衛生大會於21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入世界衛生組織（WHO），2009年才以觀察員身分參與WHA；因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。（編輯：林興盟）1070521





總統蔡英文（右）21日在總統府會晤南太平洋友邦索羅門群島總理何瑞朗（Hon. Rick Houenipwela）（左），雙方就兩國外交發言交流。中央社記者吳家昇攝 107年5月21日