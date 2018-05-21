AIT內湖新館落成 梅健華：維持現行維安措施

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）美國在台協會（AIT）內湖新館6月舉行落成典禮。外界關切美國陸戰隊是否進駐新館，AIT處長梅健華今天表示，未來將維持現行AIT信義路辦事處的維安措施。



梅健華（Kin Moy）今天舉行記者會表示，AIT內湖新館將於6月12日舉行落成典禮，AIT主席莫健（James Moriarty）、總統蔡英文以及其他貴賓都將一起慶祝。



媒體關注，在台灣旅行法生效後，美方是否派出美國較高層級的官員來台出席落成典禮，梅健華表示，屆時將有幾位「台灣的好朋友」從華府來參加，包括大家熟悉的好朋友。



梅健華強調，AIT新館是現代化建築，也代表美國與台灣之間堅定的友誼。



針對新館維安措施，媒體問及，美國陸戰隊是否將進駐AIT內湖新館；梅健華表示，AIT目前在信義路的辦事處，由一群美國人員與台灣當地的維安人員來負責AIT的維安工作；這樣的維安措施未來在內湖新館也將持續下去。



梅健華進一步表示，美國基於三公報與台灣關係法的「一中政策」沒有改變；未來AIT新館的維安結構不會改變。



他說，美國所有的駐外單位都有維安標準，AIT也不例外，必須確保人員在安全環境下辦公；這跟政策議題無關，重點是維護AIT人員辦公安全。



梅健華也笑說，台灣是世界上數一數二安全的地方，但若要見識什麼是真正的安全，他邀請大家將來到AIT內湖新館參觀。



前AIT處長楊甦棣（Stephen Young）曾多次表示，美方將派陸戰隊駐守AIT台北新址。但AIT未正面證實。



AIT台北辦事處目前位於台北市大安區信義路，但農業組、美國文化中心等單位則在不同地點。未來搬遷內湖新址後，將可集中四散各處的AIT相關單位。



AIT在內湖的新建館舍背靠小山丘，面向金湖路，占地6.5公頃。依規劃，AIT新建館舍包含辦公大樓、停車場、領務區、維修保養區、綠地與籃球場等。（編輯：林興盟）1070521