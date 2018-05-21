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總統盼挺台參與WHA 諾魯允諾盡力發聲

發稿時間：2018/05/21 12:56

最新更新：2018/05/21 12:56

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（中央社記者呂欣憓台北21日電）總統蔡英文今天表示，期待諾魯在世界衛生大會給予台灣更多的支持，拜託諾魯總統瓦卡務必繼續為台灣仗義執言。瓦卡承諾未來會繼續支持台灣，並盡力為台灣在國際社會發聲。

蔡總統今天上午會晤諾魯共和國總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa），會後由總統府發布新聞稿說明會晤內容。

蔡總統致詞時首先代表政府跟人民，表達誠摯歡迎。蔡總統指出，台諾兩國在許多領域都有非常密切的合作關係，也有相當的成果；瓦卡多次在各種場合提到台灣跟諾魯的合作計畫，對諾魯的發展有很多幫助。

蔡總統重申，「踏實外交」是政府的原則，與好朋友一起討論計畫、一起規劃合作方案，這是共創雙贏的方式，蔡總統也期待這樣的關係能夠持續深化。

蔡總統表示，諾魯是台灣參與國際組織的盟友，今年3月，諾魯國會通過了「支持台灣有意義參與聯合國體系」的決議案；由於世界衛生大會（WHA）正在進行，期待諾魯給予台灣更多的支持。

蔡總統認為，健康議題是人權，台灣的醫療表現有目共睹，要拜託瓦卡務必繼續為台灣仗義執言，台灣參與世衛的議題，不僅是為了讓全球防疫體系不要出現缺口，更是促進全球防疫合作、交流的重要指標，她要代表台灣，謝謝諾魯的支持。

瓦卡致詞時首先感謝台灣派特使出席諾魯獨立50週年紀念活動，長期以來台灣政府對諾魯的各項協助，他們感念在心。瓦卡表示，諾魯與台灣關係穩固，未來也會繼續支持台灣，並盡力為台灣在國際社會發聲。(編輯：陳永昌) 1070521

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