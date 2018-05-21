換發新式身分證 花敬群：明年上半年有機會

（中央社記者陳俊華台北21日電）內政部次長花敬群今天說，新式身分證規劃採用晶片身分證，擬結合自然人憑證，欄位部分有不同聲音還在折衝；至於換發的時程，在明年上半年「應該是有機會」。



目前國民身分證已發行超過10年，內政部正研擬晶片國民身分證換發計畫，將朝「自然人憑證、國民身分證」二合一方向規劃。



立法院內政委員會今天審查兒童遊戲場安全管理條例草案，邀請花敬群列席。



中國國民黨立法委員曾銘宗質詢時指出，內政部近期規劃身分證換發，外界還有不同意見，以國際趨勢來看，有將近160國家都是採用晶片身分證，使用傳統身分證只有28個國家，以中華民國科技進步情況，若再採用傳統身分證，「會被其他國家笑」。



花敬群答詢時說，採用晶片身分證是目前規劃方向，也正在推動中。



曾銘宗表示，愛沙尼亞在西元2002年就推動晶片身分證，還能進行線上投票，他問，新式身分證中是否會整合健保卡、駕照、自然人憑證。



花敬群說，目前比較可以確定的是，會結合自然人憑證，但換發時程還在評估中，一段時間內會有明確答案；曾銘宗追問，明年上半年有沒有機會，花敬群說，內政部會努力，「應該是有機會」。



至於是否保留配偶、性別、父母等欄位，花敬群說，還在討論中，確實有不同聲音還在折衝，會透過國家發展委員會的系統，與行政院做最後定調，「身分證換發不是內政部說了算」，要集大家智慧來做最後決定，都有討論空間。（編輯：林興盟）1070521