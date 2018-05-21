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侯友宜：若當選將擴大新北有機農業

發稿時間：2018/05/21 13:22

最新更新：2018/05/21 13:22

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（中央社記者林長順新北21日電）中國國民黨新北市長參選人侯友宜今天到林口區體驗有機農業。他表示，未來有機農業要持續擴大，讓更多有意願的農戶加入，在地生產、在地消費，不只深入校園，也要擴展通路到家戶。

侯友宜今天到有機農場參訪，農場主人周業鑑看到侯友宜，邀請參加「直播」，讓侯友宜眉頭一皺問「要直播喔？」，周業鑑才解釋，「直播」是種子「直接播種」機，要為鵝仔白菜播種，不是網路直播，讓現場記者與農友笑倒一片。

周業鑑原本在證券業上班，返家後決心投入有機農業，現在供應新北市中港國小的有機營養午餐食材。侯友宜在周業鑑帶領下，除了看絲瓜栽種以及溫網室，也親自下田採收莧菜、大啖糯米玉米，更與農機耕耘車合照，重溫小時候的務農時光。

侯友宜說，小時候因為家裡有一點點田地，有時侯要幫忙稻子播種、種土豆、種蘆筍，所以「加減做、加減懂一點」。

他指出，未來他若當選上任，有機農業要持續擴大，讓更多有意願的農戶加入，在地生產、在地消費，不只深入校園，也要擴展通路到家戶，讓有機改變台灣農業慣行生產模式。

對立法委員黃國昌批評新北選戰只有口水，侯友宜說，選舉對他來說，最好不要有口水戰，完全要避免，盡量把市政的一些想法拿出來，所以每一場他都在說政見，不會參與口水戰。

至於外傳黃國昌可能參選新北市長，侯友宜則說，黃國昌是否參選目前還是一個未定數，現階段他還是認真努力做好自己的工作，全力的往前走，贏得選民的認同。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070521

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