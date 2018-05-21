國民黨高雄市長初選民調 韓國瑜支持率6成5

（中央社記者謝佳珍台北21日電）中國國民黨高雄市長選舉民調結果出爐，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜以平均支持率64.898%，贏國民黨籍立委陳宜民的35.102%；國民黨人士今天表示，韓國瑜在高雄市長選舉有機會。



國民黨組織發展委員會主任委員李哲華上午在國民黨中央黨部公布高雄市長選舉民調結果，第一名韓國瑜、第二名陳宜民，將由韓國瑜代表國民黨參選高雄市長；記者會上並未公布民調數據。



不過，相關人士透露，國民黨委託全國公信力民調與聯合報民調公司所做民調，韓國瑜平均支持率64.898%，遠高於陳宜民的平均支持率35.102%。



國民黨民調包括黨內互比式與政黨對比式民調，假想敵為將代表民進黨參選高雄市長的立委陳其邁。互比式民調占15%、對比式占85%，民調結果是加權過後的數據。



根據資料，全國公信力民調顯示，韓國瑜政黨對比的支持率66.584%，陳宜民33.416%；黨內互比支持率方面，韓國瑜70.026%，陳宜民29.974%。韓國瑜總支持率67.1%，陳宜民32.9%。



聯合報民調顯示，韓國瑜政黨對比支持率60.726%，陳宜民39.274%；黨內互比支持率方面，韓國瑜73.854%，陳宜民26.146%。韓國瑜總支持率62.695%，陳宜民37.305%。



不願具名的國民黨黨務人士說，韓國瑜在高雄市長選舉相當有機會，不僅可以利用過去任職台北農產運銷公司與農會的淵源作為切入點，也可以犀利的問政風格，贏得年輕選民認同。（編輯：林孟汝）1070521