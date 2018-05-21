WHA開幕台灣議題不缺席 2對2辯論上場

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦21日專電）世界衛生大會（WHA)今天開幕，台灣議題將不缺席，在總務委員會及全會將分別有一次「2對2辯論」，合計4友邦衛生部長為台發言。



第71屆WHA今天上午9時30分開幕，由於今年是曾任衣索比亞外交部長及衛生部長的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、去年當選世界衛生組織（WHO）秘書長後第一次主持大會，因此格外受矚目。



根據大會議程，今天上午將選舉大會主席，今年也將舉行高級別（High-Level Segment）會議。



在高級別會議後，緊接著將進入總務委員會閉門會議，先就友邦提案邀請台灣以觀察員身分參與WHA是否納入議程進行討論。據了解今天將由史瓦帝尼王國（前史瓦濟蘭）及索羅門發動第一次「2對2辯論」支持台灣。



中央社詢問史瓦帝尼衛生部長席蔓拉（Sibongile Simelane），她透露，今天發言時將會強調台灣的重要性，接納台灣，符合全球利益；排除台灣，全球防疫將很危險。



依照過去經驗，第一次「2對2辯論」結果易被否決，但友邦將在第2階段的全體會議中發動挺台及反台對決，據目前掌握，今天將由馬紹爾及聖文森衛生部長代表發言，與中國及古巴展開另一個公開的「2對2辯論」。



由於去年聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）發言時駁斥台灣是中國的一部份，並表示台灣的政府有自己的選舉，所謂2758號決議是清楚排除蔣介石政權參與，但沒說是哪個中國，並沒有由大陸來代表，所以大陸提案不一致，「希望不要排除台灣」，因此今年還是由他發言，內容將相當受到矚目。



雖然在中國掌握的支持力量下，今天2次「2對2辯論」結果皆可能遭否決不列入議程，但支持台灣聲音不會缺席。（編輯：陳惠珍）1070521