美挺台國際參與 梅健華：美台合作非零和遊戲

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）中國打壓台灣國際參與，包括阻撓台灣參與世界衛生大會。美國在台協會處長梅健華今天重申，美國支持台灣有意義參與國際組織，包括WHA；他也強調，促進美台合作並非零和遊戲。



歷經多年，美國在台協會（AIT）內湖新館將於6月12日落成，梅健華（Kin Moy）上午召開記者會表示，AIT新館落成，除美國國會和國務院是重要推手外，最該感謝的是台灣人民和美國人民；未來AIT搬到內湖新館後，美國將持續增加與台灣的合作。



世界衛生大會（WHA）今天起在日內瓦召開，因中國打壓，台灣今年再度未獲邀參與，對中國近來頻頻打壓台灣國際參與，記者詢問梅健華看法。



梅健華說，台灣有許多衛生方面的專家，能為全球衛生政策作出貢獻，美國對中國阻撓台灣獲邀參加WHA感到失望，美國將持續呼籲世界衛生組織（WHO）發給台灣參加WHA邀請函；在能力所及的範圍內，美國也將持續幫助台灣參與國際組織活動，特別在衛生等領域。



有關兩岸關係，梅健華重申，美國的政策是反對任何一方、單方面採取行動改變兩岸現狀，美國鼓勵兩岸進行建設性的對話，以促進東亞地區的和平與穩定。



梅健華表示，只要美國有機會跟兩岸任何一方接觸時，都會鼓勵兩岸進行建設性的對話。他坦言，雖然有些事件令人感到挫折（frustrated），但美國仍舊強力支持兩岸透過健康的對話，促進兩岸關係的穩定。



有媒體詢及，中國對於美國提升對台支持感到不滿，美國是否會利用台灣，在經濟、軍事方面取得中國的配合。梅健華回應表示，美國促成美台合作關係的努力並非「零和遊戲」，加強美台關係不會犧牲任何其他人的利益。



他進一步說，美國與台灣在許多議題上合作，並不會影響其他任何人的利益，例如台灣加入美國的全球入境計畫，不僅幫助台灣人，也幫助美國人民，不會傷害任何人的利益。



梅健華說，1979年美國通過台灣關係法，成立AIT，當時，大家很難想像美國和台灣會有這麼緊密的合作；這也代表美國對台堅定的承諾。



梅健華來台就任AIT處長下個月就滿3年。媒體關切他的接任人選，也擔心新任處長人選要花很多時間才指派，是否對台美關係造成不確定性？



梅健華笑說，今天的記者會「不是一個告別的記者會」，等到他離任的時候，希望台灣人民也跟3年前歡迎他和家人一樣，歡迎新任AIT處長。



他表示，3年前他來台接任時，交接工作很順利，相信當他離任時，也會順利交接給繼任者，美台關係的發展不會有任何中斷。



為慶祝AIT將成立40週年，AIT將從5月31日開始，在228國家紀念館推出AIT40週年展覽，梅健華邀請民眾參觀，了解台美關係的發展。（編輯：林孟汝）1070521