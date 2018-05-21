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總統接見索羅門總理 索國承諾挺台國際參與

發稿時間：2018/05/21 16:48

最新更新：2018/05/21 16:48

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（中央社記者呂欣憓台北21日電）總統蔡英文今天會晤索羅門群島總理何瑞朗，蔡總統感謝索羅門群島支持台灣國際參與，何瑞朗則表示會堅定支持台灣參與醫療衛生、氣候變遷、打擊貪污等領域的國際組織與活動。

南太平洋友邦索羅門群島總理何瑞朗（Hon. Rick Houenipwela）伉儷應邀在20日至25日率團訪問台灣。此行是何瑞朗去年11月就任以來，首次以總理身分訪問台灣。

蔡總統一早在總統府前廣場以軍禮歡迎何瑞朗，兩人接著在總統府內會晤。蔡總統致詞時表示，今年是索羅門群島獨立建國40週年，也是台灣跟索國建交的35週年。在這個兩國邦誼的重要里程碑時刻，何瑞朗率團來訪，代表著對台灣的深刻重視。

總統指出，索羅門群島一向為台灣的國際參與積極發聲，像是去年在德國波昂舉行的氣候變化綱要公約周邊會議，或是今天登場的世界衛生大會，索羅門群島一直都是台灣的堅定支持者，讓世界了解，台灣非常希望為全球的永續發展貢獻一己之力。

總統表示，今年開始，台灣提供索國的「台灣獎學金」從10名增加到15名，今年7月也即將開始辦理第一梯次的「餐飲、烹飪及旅館管理職訓專班」；這些工作都是希望培育更多索國的優秀人才，讓他們不僅能夠返國貢獻所學，同時也能扮演兩國之間的友誼橋梁，目前正在台灣就讀大學的何瑞朗女兒，就是最好的例子。

總統進一步指出，除了在台灣讀書的索羅門群島人才，台灣駐索國的技術團也是雙邊交流合作的重要一環。她出訪時，就已經親眼見證成果，今年7月也會啟動「養蜂計畫」，透過農技講習，協助索國鄉村發展出特色的冠軍農產。

何瑞朗致詞時表示，索羅門與台灣透過各項雙邊合作計畫，持續鞏固兩國邦誼；未來索羅門會繼續堅定支持台灣參與世界衛生大會，以及醫療衛生、消除貧困、教育合作、打擊貪污及氣候變遷等領域的國際組織與活動，協助提升台灣在國際社會的能見度。

何瑞朗表示，索羅門與台灣在經貿往來、醫療合作、人才培育、農業技術及教育交流等項目合作密切，台灣推動的「新南向政策」與索國所推行的北向政策更是理念相符。最重要的是，臺灣在索羅門所提供的各類援助項目，不限於首都，也擴及到鄉村，讓高達85%的索國人民因而受惠。

蔡總統中午在總統府內以國宴款待何瑞朗一行人，總統在國宴致詞時表示，台灣和索羅門群島都是南島語族文化大家庭的一部分，期待何瑞朗此次來訪能夠更了解台灣豐富多元的文化，一起尋求更多交流發展的機會，讓台索兩國的合作交流，不只是現在進行式，也持續不斷地提升進步。

何瑞朗致詞時表示，台灣於國際上在醫療發展、教育、消除貧窮、反貪腐及因應全球氣候變遷等方面，都做了許多實質的貢獻，他除感謝台灣為全人類所做的貢獻，並強調，未來索國將持續支持台灣的國際參與。（編輯：趙蔚蘭）1070521

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