/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷群創韓國瑜會考答案
>rss

友邦高層接連訪台 外交部：有助深化邦誼

發稿時間：2018/05/21 18:52

最新更新：2018/05/21 18:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）索羅門群島總理何瑞朗、聖克里斯多福及尼維斯副總理李察斯與諾魯總統瓦卡接連訪台。外交部表示，推動高層互訪是外交工作重點之一，有助深化與友邦情誼。

中華民國與多明尼加5月初斷交，台灣與其他友邦的邦交狀況，引發關注。近來友邦高層頻訪台，其中索羅門總理何瑞朗（Rick Houenipwela）於20日至25日訪台；外交部表示，這是何瑞朗去年11月就任總理以來，首度以總理身份訪問台灣。

此外，外交部今天也發布新聞稿表示，諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）出席完第8屆「日本─太平洋島國領袖峰會」(PALM8)後，來台過境轉機返國。為表示對兩國邦誼重視，總統蔡英文今天上午會見瓦卡；另外，瓦卡也接受外交部政務次長吳志中午宴歡迎，預計今天晚間離台。

外交部指出，中華民國與諾魯共和國在農業、醫療衛生、潔淨能源、人才培訓及文化交流等領域進行多項合作計畫，成效卓著。諾魯歷來為台灣參與國際與區域組織發言支持不遺餘力，是兩國深厚邦誼的體現。

另外，外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯副總理李察斯（Shawn Richards）應政府邀請，於21日至25日訪台。這是李察斯第3度訪問台灣，對增進兩國高層互動極具意義。除晉見蔡總統，李察斯一行將會晤外交部長吳釗燮並接受款宴，另將拜會教育部、財團法人國際合作發展基金會與台灣世曦工程公司，以及參訪銘傳大學與東華大學、台北市立松山高級工農職業學校及太魯閣國家公園等文經設施。

外交部說，台灣與聖克里斯多福及尼維斯在農業、綠能產業、資通訊及醫衛等領域合作關係密切，成效卓著並廣受克國朝野肯定，例如台灣曾協助克國推動觀光示範農場計畫，有效結合農業與觀光產業，有助增加觀光收益。未來兩國將在既有基礎上，共同推動各項有助民生福祉的計畫，並持續深化兩國篤睦邦誼。

外交部發言人李憲章表示，邀請友邦來台訪問是外交部經常性的工作，高層互訪為外交工作的重點要務之一，有助與友邦高層情誼及深化邦誼。（編輯：趙蔚蘭）1070521

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP