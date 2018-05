逾百台僑相挺 陳時中：台灣聲音不會被淹沒

(中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦21日專電)民團力挺台灣參與世界衛生大會(WHA)力道比往年更加強大,今天逾百名台僑在日內瓦的三腳椅廣場與衛生福利部長陳時中齊喊WHO FOR TAIWAN、TAIWAN GO GO GO。



世界衛生大會今天登場,台灣連續第二年未獲邀請函,過往都有民間團體與僑胞親自相挺,今年人數更勝以往。



相挺的民間團體除WHO宣達團與台灣醫界聯盟,也動員來自美國、歐洲醫事聯盟、歐洲台灣協會、瑞士台灣協會、英國台灣協會、英國婦女會、歐洲台灣婦女會及曼徹斯特台灣人協會等。



WHA今年主題「全民健康覆蓋」,但台灣卻被屏除在外。陳時中表示,這看到國際現實的一面,台灣2300萬人確實是被排除在外。若今天WHO要推動health for all(全民健康),但台灣不能進入,坦白講,他永遠不算是成功。



陳時中感謝台僑支持。他表示,今天看到這個場面,他非常感動。去年僑胞、民團也一起來日內瓦,但是今年的人數和團數都是以往的3、4倍。



他說:「越受到打壓,聲音就越大,台灣的聲音不會被淹沒。」



他表示,世界各地僑民、國內民團和政府組織全部動起來,相信大家的努力,世界一定看得到。「台灣人民的力量,是政府最大的後盾,也是未來在國際上爭勝、爭強的本錢。」(編輯:高照芬)1070521