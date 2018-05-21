逾百台僑相挺 陳時中：台灣聲音不會被淹沒

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦21日專電）民團力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）力道比往年更加強大，今天逾百名台僑在日內瓦的三腳椅廣場與衛生福利部長陳時中齊喊WHO FOR TAIWAN、TAIWAN GO GO GO。



世界衛生大會今天登場，台灣連續第二年未獲邀請函，過往都有民間團體與僑胞親自相挺，今年人數更勝以往。



相挺的民間團體除WHO宣達團與台灣醫界聯盟，也動員來自美國、歐洲醫事聯盟、歐洲台灣協會、瑞士台灣協會、英國台灣協會、英國婦女會、歐洲台灣婦女會及曼徹斯特台灣人協會等。



WHA今年主題「全民健康覆蓋」，但台灣卻被屏除在外。陳時中表示，這看到國際現實的一面，台灣2300萬人確實是被排除在外。若今天WHO要推動health for all（全民健康），但台灣不能進入，坦白講，他永遠不算是成功。



陳時中感謝台僑支持。他表示，今天看到這個場面，他非常感動。去年僑胞、民團也一起來日內瓦，但是今年的人數和團數都是以往的3、4倍。



他說：「越受到打壓，聲音就越大，台灣的聲音不會被淹沒。」



他表示，世界各地僑民、國內民團和政府組織全部動起來，相信大家的努力，世界一定看得到。「台灣人民的力量，是政府最大的後盾，也是未來在國際上爭勝、爭強的本錢。」（編輯：高照芬）1070521