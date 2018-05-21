/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷蕭敬騰韓國瑜群創
>rss

逾百台僑相挺 陳時中：台灣聲音不會被淹沒

發稿時間：2018/05/21 20:05

最新更新：2018/05/21 20:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦21日專電）民團力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）力道比往年更加強大，今天逾百名台僑在日內瓦的三腳椅廣場與衛生福利部長陳時中齊喊WHO FOR TAIWAN、TAIWAN GO GO GO。

世界衛生大會今天登場，台灣連續第二年未獲邀請函，過往都有民間團體與僑胞親自相挺，今年人數更勝以往。

相挺的民間團體除WHO宣達團與台灣醫界聯盟，也動員來自美國、歐洲醫事聯盟、歐洲台灣協會、瑞士台灣協會、英國台灣協會、英國婦女會、歐洲台灣婦女會及曼徹斯特台灣人協會等。

WHA今年主題「全民健康覆蓋」，但台灣卻被屏除在外。陳時中表示，這看到國際現實的一面，台灣2300萬人確實是被排除在外。若今天WHO要推動health for all（全民健康），但台灣不能進入，坦白講，他永遠不算是成功。

陳時中感謝台僑支持。他表示，今天看到這個場面，他非常感動。去年僑胞、民團也一起來日內瓦，但是今年的人數和團數都是以往的3、4倍。

他說：「越受到打壓，聲音就越大，台灣的聲音不會被淹沒。」

他表示，世界各地僑民、國內民團和政府組織全部動起來，相信大家的努力，世界一定看得到。「台灣人民的力量，是政府最大的後盾，也是未來在國際上爭勝、爭強的本錢。」（編輯：高照芬）1070521

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP