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15友邦提案挺台參與WHA 外交部表達感謝

發稿時間：2018/05/21 22:28

最新更新：2018/05/21 22:28

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（中央社記者侯姿瑩台北21日電）世界衛生大會（WHA）今天揭幕，15個友邦提案要求邀請台灣作為觀察員參加WHA，外交部表示，今年友邦與理念相近國家的挺台力量比去年強大，雖然友邦提案終未能列入議程，外交部將繼續爭取參與WHA，絕不停止努力。

外交部發言人李憲章同時呼籲國際社會，正視台灣被排除在國際醫療防疫體系的不合理情形，期盼其他國家加入友邦及理念相近國家的行列聲援台灣。

李憲章表示，外交部感謝友邦為台灣向WHO提案，要求將邀請台灣以觀察員身分參與WHA的提案納入議程。去年共有11個友邦為台灣提案，今年根據WHO統計已有15個友邦提案。

根據公告，貝里斯、吐瓦魯、諾魯、史瓦帝尼、吉里巴斯、馬紹爾群島、薩爾瓦多、聖克里斯多福及尼維斯、尼加拉瓜、巴拉圭、索羅門群島、布吉納法索、海地、聖文森與聖露西亞等15國提交的建議，要求將「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」一項補充議程項目列入議程。

另外，李憲章說，帛琉日前已為台灣致函並附上提案文件，據外交部了解，因WHO秘書處行政作業因素，至今尚未納入統計。宏都拉斯也已為台灣參與WHA致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

他表示，今年WHA剛開幕，外交部對友邦以不同方式，包括提案、致函以及在全會發言，展現對台灣的支持，都表示尊重與感謝。

此外，外交部今天晚間發布新聞稿表示，歐洲議會及歐洲相關國家國會議員今年內持續透過質詢、致函、提出動議案、公開聲明或透過社群媒體等方式，支持台灣參與WHA，「外交部表達誠摯感謝」。

外交部指出，為維護台灣2300萬人民的健康權益，政府致力爭取平等、有尊嚴參與WHO相關會議與活動；相關訴求已漸獲得歐洲議會及歐洲國家國會的關切與支持。

外交部說，今年內除歐洲議會外，包括英國、法國、德國、義大利、西班牙、葡萄牙、比利時、盧森堡、瑞士、瑞典、丹麥、奧地利、捷克及斯洛伐克等國的國會友台小組或議員透過不同方式，公開表達支持台灣參與WHA。政府盼國際社會持續為台發聲。

外交部也重申，只有在台灣的民選政府才能代表台灣人民，為其健康醫療負責；也再次呼籲WHO與相關各方，以包容的態度接納台灣參與WHA與WHO相關活動，以共同維護全球健康人權，確保防疫無缺口。

第71屆世界衛生大會於21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，2009年才以觀察員身分參與WHA；因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。（編輯：李信寬/林淑媛）1070521

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