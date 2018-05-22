台灣再度缺席WHA 僑委會：全球僑界聲援

（中央社記者顧荃台北22日電）僑務委員會今天表示，台灣今年再度因為政治因素干擾，未獲邀請參與WHA，全球各地僑界紛紛表達不滿，同聲譴責，台灣缺席不僅健康人權受到損害，全球防疫體系也將因此出現漏洞。



世界衛生大會（WHA）21日揭幕，僑委會今天上午發布新聞稿表示，為了呼籲世界各國正視台灣人民的基本人權，不該屈服於政治、犧牲2300萬人民的權益，美、歐等地區僑社自發性組團前往日內瓦，在大會召開期間，向全球表達台灣有意義參與WHA的訴求。



僑委會表示，全球各地的僑界近一個多月來，也透過記者會、座談會、發表公開聲明、投書主流媒體、刊登廣告、連署活動及舉辦快閃遊行活動，表達僑界支持台灣參與WHA的心聲。截至21日止，海外各地聲援活動達到121場次，媒體報導175則，其中33則為主流媒體報導。



僑委會說，對於海外僑界自發為台灣發聲，僑委會表示感謝，並將持續鼓勵海外僑界推動台灣參與WHA相關活動。



第71屆世界衛生大會於21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入世界衛生組織（WHO），2009年起才以觀察員身分參與WHA；因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。（編輯：林興盟）1070522