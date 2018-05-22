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聯合國2018世界幸福報告 台灣排名居亞洲之冠

發稿時間：2018/05/22 10:59

最新更新：2018/05/22 11:25

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依據聯合國3月公布的「2018世界幸福報告」，台灣民眾的幸福感在全球156個國家中高居第26名。（中央社檔案照片）依據聯合國3月公布的「2018世界幸福報告」，台灣民眾的幸福感在全球156個國家中高居第26名。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北22日電）行政院今天表示，依據聯合國3月公布的「2018世界幸福報告（The 2018 World Happiness Report）」，台灣民眾的幸福感在全球156個國家中高居第26名，排名全亞洲之冠。

聯合國2018世界幸福報告全文看這裡

行政院上午發布新聞稿表示，台灣民眾的幸福感不僅是亞洲第一，也較去年的第33名進步7名。

此外，行政院指出，以物價與失業率兩項指標衡量的「彭博痛苦指數（Misery Index）」報告，台灣在最不痛苦指數排名較去年進步一名，為全球第5。

另根據美國中央情報局「世界概況（The World Factbook）」，台灣「吉尼係數（Gini coefficient）」（係數愈大，表示所得分配不均等的程度愈高，反之，係數愈小，表示不均等的程度愈低），於全球154個國家中排在第111名，貧富差距比七成國家小，所得平均度屬於前段班。

行政院表示，相關數據顯示台灣社會經濟整體情勢正穩健提升，行政團隊將持續秉持「做實事」的精神，面對台灣當前挑戰及下階段改革事項，包括解決低薪問題、社會安全網的建構等，更加堅定腳步，務實擬定策略，踏實解決問題，逐步開創新局，打造安居樂業的幸福家園。（編輯：楊玫寧）1070522

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