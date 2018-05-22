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立院三讀 民代助理納利益衝突迴避關係人

發稿時間：2018/05/22 11:20

最新更新：2018/05/22 11:20

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（中央社記者蘇龍麒台北22日電）立法院會今天三讀修正通過公職人員利益衝突迴避法部分條文，對於公職人員的範圍與利益衝突的定義更為明確，並將各級民代助理納入利益衝突迴避的關係人。

根據三讀通過的條文規定，公職人員的範圍定義部分，原本法條僅規定依公職人員財產申報法，但這次修法後，明確定義包括總統、副總統、各級政府機關首長、副首長、各級公立學校校長、法官、檢察官等12類，都屬公職人員。

這次修法也將各級民意代表的助理納入該法的關係人，如果公職人員或其關係人，違反規定與服務或受其監督的機關團體有補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價的交易行為，可依交易金額多寡，最多處以與交易金額相同的罰鍰，不過也有符合社會福利性質補助、公平競爭方式等6項例外。

全案在朝野協商時，也加入條文明確定義「各級民意代表助理」，指各級民意代表的公費助理、加入助理工會的助理、以及其他受民意代表指揮監督的助理。

根據三讀通過的條文規定，公職人員如有利益衝突的情事，應即自行迴避，民意代表應以書面通知各該民意機關，公職人員應通知聘任機關，其他公職人員，應通知其服務的團體，首長則應通知服務機關團體及上級機關團體，沒有上級機關者，就通知服務機關團體。

三讀條文規定，公職人員不得假借職務上的權力、機會或方法，圖其本人或關係人的利益。

根據三讀通過的條文規定，公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督的機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價的交易行為。不過，依政府採購法或其他法令，以公告程序辦理的採購、標售、標租、招標等，以及基於法定身分依法令規定申請的補助，或是禁止補助反不利於公共利益，且經補助法令主管機關核定同意的補助、一定金額以下的補助及交易等，都不在此限。

三讀條文規定，公職人員如果沒有利益迴避，可處新台幣10萬元以上、200萬元以下罰鍰，經令其迴避而不迴避，罰鍰提高到15萬元以上、300萬元以下，還可以按次處罰，但公職人員或關係人如果假借職務圖利自己或關係人，可處30萬元以上、600萬元以下罰鍰。

如果監察院、法務部或公職人員服務機關，要調查違反公職人員利益衝突事項時，受查詢者有提供必要資料的義務，如果無正當理由拒絕或不實說明，可處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

全案上午順利二讀、三讀，根據三讀條文規定，自公布後6個月施行。（編輯：溫貴香）1070522

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