助索羅門辦太平洋運動會 外交部：非金援外交

（中央社記者顧荃台北22日電）友邦索羅門群島2023年將舉辦太平洋運動會，盼台灣提供資金協助。外交部今天表示，將繼續在互惠互助、踏實外交的政策原則下提供協助；這是雙邊國際合作事項，並非金援外交。



南太平洋友邦索羅門群島總理何瑞朗（Rick Houenipwela）伉儷應邀在20日至25日率團訪問台灣。何瑞朗昨天表示，索羅門將在2023年舉辦太平洋運動會，希望台灣在提供相關資金援助方面，能夠早日達成決定。



外交部發言人李憲章上午出席外交部例行記者會時表示，太平洋運動會每4年舉行一次，參加的國家包含澳洲、紐西蘭及太平洋島國，對索國來說是舉國盛事。



李憲章表示，台灣作為索羅門忠實友邦，去年已派相關國內廠商到索羅門主場館預定地實地勘查，協助進行相關的規劃設計；這次何瑞朗來訪，也安排何瑞朗跟廠商見面，聽取實地勘察後的評估簡報，作為將來決定得標廠商的參考依據。



李憲章說，將會繼續在「互惠互助」、「踏實外交」的政策原則之下，協助索羅門順利舉辦2023年太平洋運動會。



媒體詢問，踏實外交含義是否包括對索國金援，李憲章回應，「我不認為這叫金援，大家如果把雙邊國際合作事項都叫金援，那全世界沒有一個國家不做金援」。



他說，台灣之所以可以打破金援外交，是因為從事協助的項目有正當性，是以人民福祉為主要考量，資金不進政治人物的口袋，過程合理、透明、目標可行，並有良好監督機制。合作事項當然是在跟友邦雙邊合議之下，量力而為。



對於何瑞朗昨天提及希望台灣對索國舉辦太平洋運動會提供資金援助，李憲章說，對此表示尊重，索羅門有很多友邦，大家都會共同協助；台灣作為索羅門的好朋友，應該盡一點心力，與其他的國際夥伴一起合作，共同完成這樣的工作。（編輯：林興盟）1070522