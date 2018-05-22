國民黨苗栗縣長選舉布局 確認徵召徐耀昌

（中央社記者謝佳珍台北22日電）外傳前苗栗縣長劉政鴻擬參選苗栗縣長，國民黨組發會主委李哲華今天表示，徵召苗栗縣長徐耀昌競選連任已確認，不可能再有其他做法，相關無稽之談，都是對手陣營慣用分化伎倆。



中國國民黨已通過提名徐耀昌尋求連任，不過，卻傳出劉政鴻打算宣布參選，有媒體報導，國民黨中央及劉政鴻後援會將於6月15日、16日、17日，進行電話民調。



國民黨組織發展委員會主任委員李哲華上午在國民黨記者會表示，對手陣營大概希望用見縫插針方式，製造國民黨分裂，這個操弄手法，國民黨很了解。昨天網路謠傳要重新進行民調，但事實上，徐耀昌徵召連任已經確認，不可能再有其他做法。



李哲華說，苗栗縣政府日前委託學術機構進行民調，徐耀昌在財政收支劃分制度對苗栗不利的情況下，3年多來的施政滿意度還是不錯，國民黨對徐耀昌連任抱持很大信心。



他表示，劉政鴻是地方敬重的領導人物，也是黨忠貞幹部，黨主席吳敦義時常與劉政鴻保持溝通，劉政鴻上週也來中央黨部說明地方情況。



李哲華指出，年底苗栗縣選舉，雖然在鄉鎮市長、議員提名有小紛爭，但不影響縣長選舉；相關無稽之談，不做深入追究，都是對手陣營慣用的分化伎倆。（編輯：林興盟）1070522