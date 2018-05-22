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高思博出線 黃偉哲續勤走基層盼打高水準選戰

發稿時間：2018/05/22 13:09

最新更新：2018/05/22 13:09

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（中央社記者張榮祥台南22日電）前立委高思博在國民黨台南市長初選中勝出。民進黨提名台南市長參選人黃偉哲今天表示，他將採料敵從寬的心態應戰，要打一場高水準的選戰，不採背後放冷箭的方式。

黃偉哲指出，高思博財力雄厚，動作也大，高思博背後有父親高育仁（前台灣省議會議長、前台南縣長）及姐夫朱立倫（新北市長）的勢力，但黃偉哲期待的是一場君子之爭，公開透明，端出政見牛肉，而不是殺到見肉。

黃偉哲表示，在這場台南市長選舉，泛綠在競爭過程中比較成熟，反觀泛藍，當初是國民黨商請前台南市警察局長陳子敬出來選，最後卻把人晾在一邊，整合過程很粗糙。

黃偉哲表示，從民進黨和國民黨的初選提名過程中，台聯前立委許忠信一直佈局參選台南市長，泛綠維持著良性競爭，反觀國民黨，陳子敬被請出來選，卻又提名高思博，抬轎的人都走光了，叫陳子敬情何以堪。

至於高思博質疑黃偉哲的初選經費，黃偉哲說，他初選後一個月就公布了，反觀高思博在初選時弄那麼多廣告看板、電視廣告，卻沒看到高思博公佈初選經費，竟然如此寬以律己，嚴以待人。

黃偉哲表示，他將延續初選的勤走基層方式，無論是組織運作、泛綠整合和提出政策，早就開始了。（編輯：卞金峰）1070522

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