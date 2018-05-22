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新竹縣長提名難產 藍本週密集溝通

發稿時間：2018/05/22 13:09

最新更新：2018/05/22 13:09

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（中央社記者謝佳珍台北22日電）中國國民黨新竹縣長提名難產，國民黨組發會主委李哲華今天表示，新竹縣選情複雜，是國民黨相對辛苦的地方；本週會密集與地方溝通，了解是否有比全民調更好的產生人選方式。

國民黨已公布高雄市與台南市長初選民調結果，分別由高雄市黨部主委韓國瑜、前立委高思博勝出，送明天中常會通過提名後，國民黨只剩下新竹縣尚未提名。

國民黨角逐新竹縣長提名人選大爆炸，共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態。

國民黨中央提名協調小組8日第3次邀5人協調提名機制，徐兆璋請假未出席，會中決定循「台中模式」，不辦公開初選，以全民調決定提名。

黨中央定調「全民調」，不過，地方認為有利於知名度較高的非客家籍、由民進黨轉國民黨的林為洲，因此出現雜音。不僅徐兆璋表明不參加，兼任新竹縣黨部主委的陳見賢請辭主委，未在8日的協商結論簽名。

根據媒體報導，陳見賢14日曾表示，「只要國民黨提名錯的人，我就脫黨參選到底」，他公開支持楊文科，並將矛頭指向林為洲。

國民黨新竹縣長提名風暴擴大。聯電榮譽副董事長宣明智15日率多名竹科大老拜會國民黨主席吳敦義，建議協調徵召，推出對科技與地方熟悉的人；宣明智被認為是力挺楊文科最有力的支持者之一。

不願具名國民黨人士表示，新竹縣選情複雜，牽涉現任縣長邱鏡淳與前縣長鄭永金恩怨，上次立委選舉，邱鏡淳為了不讓鄭永金當選，辭選委會主委且動員幫忙，助林為洲當選，但這次縣長選舉，鄭永金沒有參選，由鄭永金的兒子鄭朝方代表民進黨出馬，邱鏡淳是否會再幫林為洲值得觀察。

國民黨人士說，地方已經出現若誰出線，就要脫黨參選，也有支持某位人選的整合聲音，新竹科學園區科技大老也表達願疏通地方，目前是往協調整合的方向。

組織發展委員會主委李哲華表示，新竹縣是強調宗親、地方情感的客家縣市，國民黨召開3次協調會，仍無法共推一人參選，因此決定採全民調決定人選。

不過，李哲華表示，尚未與民調公司敲定檔期，在民調執行前，若地方能自行整合，黨中央樂觀其成，黨中央也會密集與地方協調。

李哲華說，政黨提名並非只為走完程序，最大目標是勝選，國民黨會用各種關係、人脈與地方聯繫，整合出最好人選。(編輯：陳永昌)1070522

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