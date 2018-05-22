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和沛科技大減資到接近零 翟本喬：與解散的不同在責任

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保傘連6大步驟檢整 線上登錄資料透明

發稿時間：2018/05/22 13:19

最新更新：2018/05/22 13:30

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陸軍航特部空降訓練中心22日對外公開傘兵訓練，圖為摺傘員傘具整摺情形。中央社記者王飛華攝 107年5月22日陸軍航特部空降訓練中心22日對外公開傘兵訓練，圖為摺傘員傘具整摺情形。中央社記者王飛華攝 107年5月22日

（中央社記者游凱翔屏東22日電）上兵秦良丰發生跳傘意外，外界質疑保傘連保養程序有問題。陸軍航特部今天指出，每個傘包除了經過保傘連6大步驟檢整外，也同步登錄「傘儲資料庫」，保養細節與人員一覽無遺。

陸軍航空特戰指揮部上兵秦良丰17日於1300呎高空跳傘墜地，事後外界憂心傘員傘訓、保傘人員的作業程序發生瑕疵，國防部上午邀集媒體至屏東潮州空降場、空訓中心了解訓練方式，以及摺傘標準作業程序（SOP）。

航特部政戰主任武立文少將表示，傘包檢整共有6大步驟，分別是「舖傘」、「平摺」、「長、曲摺」、「盤結吊繩」、「封閉外包」及「整理引張帶、套袋及簽名」，每一個步驟除了由摺傘員進行外，也需由檢查士查驗，才能進入下一個動作。

武立文也說，自民國106年1月1日起，航特部建置「傘儲資料庫」，讓保養細節、步驟與人員一覽無遺；此外，更在摺傘室架設12支監視器，透過12個不同角度記錄摺傘員的動作，確保每一名傘員的裝備安全。

傘員歸隊後，保傘連會檢查所有傘包，並分為「藍色（正常傘具）」、「黃色（污穢傘具）」、「紅色（破損傘具）」。

藍色部分，則由補給組循正常程序摺傘入庫；黃色部分，由檢查組透過清水或中性清潔劑清洗，並以恆溫攝氏50度烘傘；紅色部分，由修護組進行修復。

航特部補充，保傘連是負責全軍傘具整摺工作的專責單位，民國106年度合計整摺各式傘具共7646頂，平均每名摺傘員整摺逾250頂。今年度迄今已完成2741頂傘具。

此外，每名摺傘員均需完成摺傘訓，經過嚴格的簽證合格，才能加入摺傘工作；同時每一項整摺步驟均需由檢查士查驗後，才能進入下一個步驟，最終每位摺傘員還需實施「自摺自跳」的考驗，以確保傘具安全。（編輯：林興盟）1070522

國防部指出，民國106年1月1日起建置「傘儲資料庫」（前），讓傘具保養細節、步驟與人員一覽無遺；摺傘室也架設12隻監視器（後），透過不同角度記錄摺傘員的動作。中央社記者游凱翔攝　107年5月22日國防部指出，民國106年1月1日起建置「傘儲資料庫」（前），讓傘具保養細節、步驟與人員一覽無遺；摺傘室也架設12隻監視器（後），透過不同角度記錄摺傘員的動作。中央社記者游凱翔攝　107年5月22日
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