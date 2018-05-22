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和沛科技大減資到接近零 翟本喬：與解散的不同在責任

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你所不知的跳傘先鋒 試風員自摺自跳靠經驗

發稿時間：2018/05/22 13:24

最新更新：2018/05/22 13:24

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（中央社記者游凱翔屏東22日電）國防部今天公開傘訓實況，特別的是，國軍傘員跳傘前都會由「自摺自跳」保傘連試風員先行躍出測試風速、風向數據，並回報給空中修正航向，必須擁絕佳技術與經驗才能勝任。

陸軍航空特戰指揮部17日在台中清泉崗基地，執行反空降跳傘操演，26歲上兵秦良丰於1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足直接落地，連日救治後，病情已趨於穩定。

事發後，外界憂心傘員傘訓，與保傘人員的作業程序發生瑕疵，國防部上午邀集媒體至屏東潮州空降場、空訓中心了解訓練方式，及摺傘標準作業程序（SOP）。

跳傘人員編制中，多數民眾僅知道傘員，但其實在每一次躍出C-130運輸機前，都會先由「自摺自跳」的保傘連試風員先行躍出機艙。

航特部政戰主任武立文解釋，試風員除非緊急狀況，否則不能操傘，必須隨風落地，與地面觀測員回報風向等數據給空中機組人員，立即修正航向，確保傘員跳傘萬無一失。

武立文也說，保傘連試風員的特別之處在於會摺傘也會跳傘，傘包更是隨機拿取，除了測試相關數據並回報外，也有給予待跳傘兵「信心」作用，間接證明機上袍澤是絕對可以信任保傘人員的摺傘技能。

另外，由於試風員是「跳傘先鋒」，必須擁有絕佳的技術與經驗，才有資格勝任；地勤人員也會同步施放白色煙霧，讓機組人員自高空就能識別風向。

這次「基本傘訓跳傘課目」操作高度為1250呎，一共由18名神龍小組教官、1名試風員進行，全員平安落於草地；武立文也補充，傘員落地並收傘完畢後，必須「用跑的」回到集合點，目的在於檢視傘員有無在跳傘過程中受傷。（編輯：黃國倫）1070522

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