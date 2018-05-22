出身台南政治家族 高思博出線不意外

中國國民黨組織發展委員會22日公布台南市長選舉黨內初選民調結果，由前國民黨籍立法委員高思博勝出；國民黨台南市黨部主委謝龍介（右）陪同高思博（左）與前台南大學校長黃秀霜（中）出席記者會。中央社記者郭日曉攝 107年5月22日

（中央社記者張榮祥台南22日電）高思博在國民黨台南市長初選中勝出，這個結果不會讓人太意外，他出身政治家族，有台南的地緣關係，曾任立委，也曾入閣，堪稱是現階段代表藍營出征的最好選擇。



50歲的高思博有顯赫的家世，父親高育仁曾任台南縣長及台灣省議會議長，姐夫是現任新北市長朱立倫，也是目前國民黨舉足輕重的人物。



高思博不只出身政治家族，和台南也有地緣關係。他出生於台南縣佳里區，在舊市區成長，高中讀的是台南一中，台灣大學法律系畢業後，取得美國喬治華盛頓大學法學博士。



高思博曾代表親民黨當選台南市區域立委，後來高思博回歸國民黨競逐連任，當時與現任行政院長賴清德對決，以5000多票的差距落敗。



高思博在立委選戰失利後，在前行政院長劉兆玄時期出任行政院政務委員兼蒙藏委員會委員長，後來因2011年台南市立委缺額補選爭議時卸下公職，目前是世新大學法學院專任教師。



台南市是藍營的艱困選區，每逢市長選舉，國民黨總是找不到人參選而傷透腦筋。高思博去年連任國民黨中央委員後，被視為代表藍營出征台南的不二人選。



在父母親的眼中，高思博是個品學兼優的小孩，據傳高育仁不贊成兒子參選，但高思博滿腔熱血地說，只要國民黨需要他，他願意承擔。



高思博自許是新藍軍，他認為這次選舉不是一人一家或一縣市的事，國民黨應在六都市長選舉儘可能推出中生代應戰，才能改變選民的觀感，給人耳目一新的感覺。（編輯：吳協昌/管中維）1070522