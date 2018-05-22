兩岸政策協會：維持現狀是台灣人最大公約數

（中央社記者范正祥台北22日電）兩岸政策協會秘書長王智盛今天說，「維持現狀」是台灣民眾最大的公約數，總統以中華民國憲法、兩岸人民關係條例作為基礎，遠比「九二共識」更能穩定兩岸基本的法理現狀。



王智盛指出，台灣將在年底舉行選舉，對兩岸關係是否有所影響受到注意。外界、特別是中國大陸，或有一些看法認為「小英要走向漸進台獨或激進化台獨的路線」。不過，這些都不符合過去兩年來在體檢兩岸關係基礎上看到的「趨勢」。



兩岸政策協會與民主進步黨立委賴瑞隆辦公室今天在立法院共同舉辦「蔡英文總統就職兩週年兩岸關係總體檢」座談會，王智盛在會中作了以上的評論。



賴瑞隆給蔡總統的兩岸關係成績打了「80分」。他認為，可以用「不卑不亢、穩健務實」這八個字，體現蔡總統上任兩年以來在兩岸關係上的表現。



賴瑞隆認為，「維持現狀」是台灣現在的主流民意，蔡總統確實也掌握了這樣的主流民意前進。但是兩岸關係並不全然操之在台灣，也要看中國大陸的決定。



他說，這段期間以來，包括中共軍機繞台、奪取台灣邦交國，甚至減少陸客來台，相關舉措確實對於台灣造成相當大的壓力。不過，蔡總統的團隊沒有惡意攻擊或採取報復行動，顯得成熟穩健，美日等國對蔡總統穩定的兩岸關係給予很高評價。



不過，賴瑞隆也說，年底選舉將至，兩岸局勢更添複雜，他期盼兩岸之間應像南、北韓領導人一樣坐下來平等對談，透過更多對談，兩岸才能朝向和平方向前進。



與會的台灣國際法學會副秘書長林廷輝指出，現狀是動態的，如何維持現狀，蔡總統面對美、中兩國的國際戰略格局，提出台灣必須加入印太戰略的路徑，這是維持現狀的重要根本。這段期間以來，包括中共軍機繞台等種種動作，都是在破壞兩岸現狀。如何把現狀「拉」回來，台灣必須加入印太戰略，就是一種平衡策略。



王智盛認為，蔡總統上任後強調的「維持現狀」，一直以來都是台灣民眾最大的公約數，台灣民眾沒有因為中國大陸對台祭出「惠台」等各種措施而有所改變。



他說，「九二共識」在台灣社會是一個模糊且有爭議的名詞。蔡總統在兩年前就職演說提到以中華民國憲法、兩岸人民關係條例的基礎來處理兩岸事務。蔡總統這種法理的穩定度，其實遠比在台灣社會內部充滿爭議的「九二共識」，以及已經被中共政治文件冠上一中原則的「九二共識」，更能穩定兩岸基本的法理現狀。



王智盛指出，兩岸關係努力維持現狀的一方是台灣，不斷衝撞現狀的一方是北京。中共軍機繞台和中斷兩岸交流等等，都是北京單邊作為在改變現狀。（編輯：溫貴香）1070522