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時力5人選新北市議員 黃國昌：提名未結束

發稿時間：2018/05/22 16:27

最新更新：2018/05/22 16:27

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（中央社記者范正祥台北22日電）時代力量累計已經在新北市提名了5席市議員參選人，黨主席黃國昌今天表示，時代力量新北市議員的提名作業還沒有結束。

黃國昌在立法院接受媒體聯訪說明時代力量的新北市選舉進度時作了以上表示。

目前時代力量5位新北市議員參選人是板橋區的彭盛韶、三重蘆洲區的陳志明、新莊泰山五股林口的唐聖捷、中和區的張祐銓、新店深坑石碇坪林烏來的曾柏瑜。

黃國昌強調，時代力量在新北市選戰關注的焦點是市政，所有新北市議員參選人會定期召開會議，非常密集的開會，討論如何把新北市打造成一個幸福的城市。

他說，關於監督新北市政，新北市議會過去的表現令人非常失望，也正因如此，時代力量處理市議員提名作業，不只提出人選，更重要的是提出具有理想性而且能夠回應新北市民需要的政見，這是時代力量議員參選人未來進軍議會的基礎。

黃國昌指出，時代力量在新北市選戰也持續關注民主進步黨和中國國民黨市長參選人在市政提出的政見和議題。比較令人遺憾的是到目前為止，看到所提出來的討論，都是屬於比較淺層的狀態，一直盼不到兩位市長參選人提出更深刻的政見。

媒體進一步問到，時代力量在新北市長選戰扮演什麼樣子的角色，黃國昌表示，「我不會自己一個人作決定。我會跟新北市所有的議員參選人大家共同來討論。」

黃國昌說，目前最重要的目標是把優秀、有理想的議員參選人送進議會。（編輯：楊凱翔）1070522

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