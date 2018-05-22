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府方人士：WMA挺台灣抗中國打壓 總統錄影感謝

發稿時間：2018/05/22 19:38

最新更新：2018/05/22 19:55

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台灣今年雖然未受世界衛生大會（WHA）邀請，但總統蔡英文22日錄影現身日內瓦，特別感謝國際友人對台灣參與世衛的支持。中央社記者戴雅真日內瓦攝　107年5月22日台灣今年雖然未受世界衛生大會（WHA）邀請，但總統蔡英文22日錄影現身日內瓦，特別感謝國際友人對台灣參與世衛的支持。中央社記者戴雅真日內瓦攝　107年5月22日

（中央社記者葉素萍台北22日電）總統蔡英文今天以錄影方式，在世界醫師會（WMA）大會發表談話。府方人士透露，蔡總統錄影表達感謝，因為WMA一直和台灣合作，力抗中國打壓，一方面也是感謝WMA挺台參與WHA。

蔡總統在日內瓦時間22日上午9時（台北時間下午3時）以錄影方式在「世界醫師會」（The World Medical Association,WMA）大會發表談話。

中國一再阻撓台灣國際參與，世界醫師會近來也成為中國下手的目標，中國一再要求擁有會員資格的台灣醫師會必須更名，但未成功；中國政府先前甚至揚言，如果台灣醫師會不改名，就不同意WMA 2021年會在北京舉辦。

WMA在日內瓦開大會，世界衛生大會（WHA）也是在日內瓦召開，蔡總統透過WMA的錄影，出現在日內瓦，談台灣的醫療貢獻和參與國際衛生醫療的意願，並且親自感謝所有支持台灣的人，格外引人注目。

蔡總統隨後也透過臉書貼文指出，防疫不能有漏洞，健康不該被排除，這是所有台灣人的基本人權。雖然無法親自到現場，但是透過影片，她要向國際友人表達台灣參與世界衛生體系的堅持跟努力。

蔡總統說，在日內瓦的「全民健康覆蓋國際論壇」上，播放了她預先錄製的影片，向世界說明台灣非常願意，也有能力在公共衛生和人類健康上，為國際社會貢獻。

蔡總統指出，主辦「全民健康覆蓋國際論壇」的「世界醫師會」力挺台灣參與世界衛生大會，也代表台灣在「全民健康覆蓋」(UHC)的成就，得到國際肯定。她要向他們表達感謝，也一定會持續向世界發聲。

府方人士補充，WMA是國際醫生的聯合組織，目前會員大概有110個國家、1000萬位左右的醫生。

府方人士指出，台灣因為在國際醫療水準頂尖，醫生素質好並且非常活躍，過去在國際醫療服務、醫學研究還有國際交流這些領域上都有很多貢獻，受到各會員國的高度肯定。所以一直以來WMA對於台灣在醫療衛生上的國際參與也一直非常支持。

府方人士說，總統錄影感謝的兩個理由，一是，過去幾年中國開始透過各種打壓，試圖變更台灣在WMA的會籍，WMA都全力支持台灣；二，今年世界衛生大會，WMA全力支持台灣參與；為了謝謝他們，蔡總統特地錄製影片，感謝WMA的所有會員。（編輯：李信寬）1070522

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