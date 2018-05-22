/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國巨和沛科技鬼蝠魟翟本喬
>rss

美日澳與友邦WHA發言挺台 外交部感謝

發稿時間：2018/05/22 21:44

最新更新：2018/05/22 21:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
WHA於21日開幕，22日上午繼續進行各國代表發言。美國、日本與澳洲代表均發言挺台。（WHA採訪團提供）中央社記者戴雅真日內瓦傳真 107年5月22日WHA於21日開幕，22日上午繼續進行各國代表發言。美國、日本與澳洲代表均發言挺台。（WHA採訪團提供）中央社記者戴雅真日內瓦傳真 107年5月22日

（中央社記者顧荃台北22日電）外交部今天表示，友邦宏都拉斯等與美、日、澳、紐、加拿大與德國等理念相近國家，以直接或間接發言的方式支持台灣參與WHA，對全數友邦及理念相近國家的協助，表達誠摯謝意。

第71屆世界衛生大會（WHA）21日上午在瑞士日內瓦開議，外交部晚間發布新聞稿表示，感謝15個友邦向世界衛生組織（WHO）提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the World Health Assembly as an observer）議案；以及史瓦帝尼、索羅門群島、馬紹爾群島與聖文森等4友邦，為台灣在總務委員會及大會進行「二對二辯論」。

外交部表示，友邦提案最終雖未獲納入議程，但台灣參與WHA的正當性與必要性，經過友邦的論述說明，已獲國際社會的充分理解。外交部籲請WHO堅持其守護全球衛生安全的專業與職責，正視健康為其工作重點，而非政治，並將台灣納入全球衛生安全網絡。

外交部指出，中國聲稱已照顧台灣人民的健康權利，以及台灣參與WHO技術性會議無障礙的說法，完全悖離事實。海峽兩岸的政治分歧不應成為影響台灣參與WHA的藉口。

外交部說，友邦宏都拉斯等與美國、日本、澳大利亞、加拿大、德國及紐西蘭等理念相近國家，以直接或間接發言的方式，支持台灣參與WHA，充分揭露WHO以政治理由拒絕邀請台灣與會的荒謬與不合理，以及任何一個國家或人民皆不應被排除在全球衛生安全體系之外的普世價值。

外交部重申，只有在台灣的民選政府才能代表台灣人民，並為台灣2300萬人民的健康人權負責。WHO應依據其憲章精神，邀請台灣參與WHA。

外交部說，中華民國政府對全數友邦及理念相近國家今年所採取的多元協助作為，表達誠摯謝意。台灣將持續追求平等、有尊嚴參與WHA的目標。（編輯：鄭雪文）1070522

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP