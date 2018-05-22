美日澳與友邦WHA發言挺台 外交部感謝

WHA於21日開幕，22日上午繼續進行各國代表發言。美國、日本與澳洲代表均發言挺台。（WHA採訪團提供）中央社記者戴雅真日內瓦傳真 107年5月22日

（中央社記者顧荃台北22日電）外交部今天表示，友邦宏都拉斯等與美、日、澳、紐、加拿大與德國等理念相近國家，以直接或間接發言的方式支持台灣參與WHA，對全數友邦及理念相近國家的協助，表達誠摯謝意。



第71屆世界衛生大會（WHA）21日上午在瑞士日內瓦開議，外交部晚間發布新聞稿表示，感謝15個友邦向世界衛生組織（WHO）提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the World Health Assembly as an observer）議案；以及史瓦帝尼、索羅門群島、馬紹爾群島與聖文森等4友邦，為台灣在總務委員會及大會進行「二對二辯論」。



外交部表示，友邦提案最終雖未獲納入議程，但台灣參與WHA的正當性與必要性，經過友邦的論述說明，已獲國際社會的充分理解。外交部籲請WHO堅持其守護全球衛生安全的專業與職責，正視健康為其工作重點，而非政治，並將台灣納入全球衛生安全網絡。



外交部指出，中國聲稱已照顧台灣人民的健康權利，以及台灣參與WHO技術性會議無障礙的說法，完全悖離事實。海峽兩岸的政治分歧不應成為影響台灣參與WHA的藉口。



外交部說，友邦宏都拉斯等與美國、日本、澳大利亞、加拿大、德國及紐西蘭等理念相近國家，以直接或間接發言的方式，支持台灣參與WHA，充分揭露WHO以政治理由拒絕邀請台灣與會的荒謬與不合理，以及任何一個國家或人民皆不應被排除在全球衛生安全體系之外的普世價值。



外交部重申，只有在台灣的民選政府才能代表台灣人民，並為台灣2300萬人民的健康人權負責。WHO應依據其憲章精神，邀請台灣參與WHA。



外交部說，中華民國政府對全數友邦及理念相近國家今年所採取的多元協助作為，表達誠摯謝意。台灣將持續追求平等、有尊嚴參與WHA的目標。（編輯：鄭雪文）1070522