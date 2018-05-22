國民黨研判：劉政鴻脫黨參選可能性不高

（中央社記者謝佳珍台北22日電）前苗栗縣長劉政鴻不排除脫黨參選苗栗縣長，中國國民黨黨務人士今天以「夫妻之間都會講狠話」形容，研判劉政鴻愛黨，脫黨參選可能性不高，「會做個台階，讓他下」。



國民黨已通過提名現任苗栗縣長徐耀昌尋求連任，不過，劉政鴻回鍋參選的傳聞不斷。根據聯合新聞網報導指出，劉政鴻晚間鬆口表示，一個月內如果徐耀昌不能針對財政、提名等問題開記者會公開澄清還他公道，他不惜脫黨參選。



不願具名的國民黨人士告訴中央社記者，地方有人鼓勵劉政鴻參選，苗栗縣地方黨部回報後，黨主席吳敦義上週已找劉政鴻溝通；劉政鴻提及苗栗縣許多鄉鎮、議員選舉，國民黨已提名人選，但徐耀昌陣營卻打算另推候選人、不支持黨提名人選。黨中央知道劉政鴻心裡不滿。



這名人士說，吳敦義昨天約見徐耀昌了解情況，吳敦義向徐耀昌表示，國民黨已經通過徵召徐耀昌尋求連任，不可能改變；相關提名爭議應該回歸黨的機制，若黨通過徵召提名，應該全力輔選。徐耀昌當場允諾。



國民黨人士表示，黨務主管今天上午致電劉政鴻說明吳敦義與徐耀昌會面過程，以及徐耀昌所做承諾；劉政鴻說，會再觀察徐耀昌是否落實。



對於劉政鴻傳達的不滿與可能脫黨參選，國民黨人士以「夫妻之間都會講狠話」來形容，「劉政鴻脫黨參選的可能性不高，不可能花錢選舉，最後反倒幫了民進黨，讓民進黨支持的人勝選」。



國民黨人士透露，民進黨苗栗縣禮讓無黨籍的頭份市長徐定楨參選，徐定楨想拜會劉政鴻，劉政鴻都拒絕了；劉政鴻忠黨愛國且是黨的忠貞幹部，徐耀昌也是地方領袖，希望站在黨的立場，即使受委屈也要忍耐，為勝選考量。



如何化解劉政鴻與徐耀昌心結，國民黨人士說，要選的姿態就要低一點，大家都愛這個黨，有時候故意講講狠話，發洩一下情緒，「會做個台階，讓他下」。（編輯：李淑華）1070522