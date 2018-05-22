等徐耀昌釋善意還公道 劉政鴻不惜脫黨參選

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）前苗栗縣長劉政鴻幕僚李京勳晚間表示，劉政鴻遲等不到縣長徐耀昌就縣府財政問題開記者澄清還他公道，不排除脫黨參選，但只要徐能拿出善意、誠意，「大家都還有談的空間」。



劉政鴻有意回鍋參選苗栗縣長的消息，為國民黨在苗栗選情投下震撼彈，聯合報晚間報導劉政鴻鬆口表示，一個月內如果徐耀昌不能針對財政等問題開記者會公開澄清還他公道，將不惜脫黨參選。



記者致電劉政鴻多次，電話皆轉入語音信箱，稍晚秘書轉達劉已就寢，授意由親近幕僚李京勳代表發言。



李京勳表示，徐耀昌上任後將縣府負債責任歸咎於劉政鴻，的確讓劉「很受傷」，也不公平。去年底國民黨徵召徐耀昌前，就要求徐必須開記者會澄清，還他公道，「目前為止顯然沒做到這個承諾」。再加上鄉鎮市長國民黨已有提名人選，徐卻仍在後龍挺其他參選人，種種因素加起來都成為導火線。



對於劉政鴻是否鐵了心不惜脫黨參選？李京勳說，劉政鴻不希望這樣做，但是如果狀況發展到無可挽回的程度，也未嘗不是一個選項。不過李京勳也強調，當然也可能會有不同思考，「前提是徐縣長拿出善意與誠意，大家就還有談的空間」。



徐耀昌指出，自接受黨中央徵召爭取連任，第一時間即表達將展開請益之旅，「對象包括劉政鴻在內」，也利用各種場合和機會，向劉陣營釋出善意，包括肯定劉政鴻任內對苗栗各項建設所做出的努力及貢獻。



他表示，已多次公開說明，造成苗栗財政惡化的最主要癥結在於中央財政收支劃分法的不公，因為建設要推動，地方政府勢必得相對提撥編列預算，長久累積造成縣府財務壓力，實為非戰之罪。



徐耀昌說，此時此刻，國民黨實在已經沒有分裂本錢，仍盼劉能以大局為重，團結一致對外。（編輯：何宏儒）1070522