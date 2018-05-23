吳釗燮：策略性融資助友邦 創造三贏

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）外交部長吳釗燮今天表示，透過策略性融資計畫協助邦交國取得融資，不僅能協助友邦進行必要建設，國內廠商可以到當地投資，也有助邦交，這是可以創造三贏的做法。



美國媒體邁阿密前鋒報（The Miami Herald）17日報導，海地外交部長羅迪格（Antonio Rodrigue）日前訪台時，政府宣布提供海地1.5億美元農村電網低息貸款。另外，友邦索羅門群島2023年將舉辦太平洋運動會，也盼台灣提供資金協助。



立法院外交及國防委員會邀請外交部等相關部會列席，針對因應印太新局勢，政府策進作為進行專案報告。吳釗燮會前受訪表示，有關於海地的合作計畫還在討論當中。



他表示，有立法委員關心索羅門群島的議題，並指出，如果用策略性融資計畫，可以協助邦交國取得融資，進行必要建設，同時，國內廠商可以到邦交國投資，執行相關計畫，對國內廠商也是好的；這樣也有助邦交，是三贏的作法。



吳釗燮說，目前都還在繼續洽談當中。



此外，針對今年友邦在世界衛生大會（WHA）挺台的情形，吳釗燮表示，除了教廷之外，其餘友邦都透過不同方式表達對台灣參與WHA的支持。教廷是WHO觀察員，非會員。



吳釗燮在報告一開始也特別強調，有15個友邦為台灣提案，另外，宏都拉斯、瓜地馬拉在全會中為台灣執言，也有參加外交部舉辦的外交酒會。帛琉有單獨為台灣致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），但因WHO秘書處行政作業因素，至今尚未納入統計。



另外，對於中國要求外國航空公司不得將台灣標註為國家，據美聯社統計，全球有20家航空公司低頭接受。對此，吳釗燮表示，若有國際航空公司把台灣稱為中國台灣或是中國的一省，駐外館處看到後都會進洽這些國家與航空公司。



吳釗燮說，目前有進洽成功的例子，也有不成功的例子，對於那些未成功的案例，要求外館持續全力進洽。（編輯：張均懋）1070523