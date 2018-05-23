綠選對會徵詢姚文智呂秀蓮 30日前提腹案

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨布局台北市長選舉，今徵詢立委姚文智與前副總統呂秀蓮；姚文智會前說，尊重選對會協調機制；呂秀蓮也說聽聽選對會意見；選對會召集人陳明文說，30日前提腹案給黨主席。



民主進步黨選舉對策委員會共同召集人陳明文會前受訪指出，選對會啟動人選評估程序，目前從有意參選的兩位參選人開始徵詢；現在參選態度積極的就是姚文智與呂秀蓮，今天上午10時邀請他們兩位一起到中央黨部，看看如何協調產生代表民進黨參選台北市長的人選。



媒體詢問，是否從姚文智與呂秀蓮「二選一」，沒有其他人；陳明文說，目前就是他們兩位積極表態，其餘的到今天為止都無意參選。



他說，如果今天兩位有意參選的人，對協調程序沒有太大意見分歧，「我們會很快地徵召一位人選出來」。



陳明文指出，在5月底前產生人選的時間點不變，「甚至我們會在下週三（30日）之前，就會有一個腹案報給黨主席做建議，希望黨主席能夠在下週三的中執會討論通過」。



媒體追問，這兩位是否為民進黨內的最強棒；陳明文說：「我們推出來的人選一定是黨內最強的人選。」



陳明文也說，這次是徵召，所以會依據直轄市長提名特別條例進行，「如果有民調，都是參考民調」，例如，先前邀請里長、議員座談，也是徵詢程序的參考資料。



至於文化部長鄭麗君是否在徵詢名單中，陳明文說，鄭麗君沒有表達有意參選，所以沒有進行徵詢；另有關其他被推薦的人選，但本人無意願，黨是否考慮直接徵召，陳明文說：「如果個人沒有意願要參選，我們就沒有辦法徵召。」



對於協調方式，呂秀蓮會前受訪說，「我等等聽聽選對會的意見，權力在選對會那邊」；呂秀蓮並抱怨，媒體完全不關心市長參選人政見，都在關心人選，經過幾個月攪和，黃金時間一分一秒地錯失，她很遺憾。



呂秀蓮認為，台北市民最希望的是一個有經驗而且懂法律的人，很快地看清楚台北市所有問題，而且在很短時間內告訴市民，台北市要往哪裡發展。



姚文智會前受訪強調，尊重選對會的機制，畢竟民進黨初選提名，有20、30年的經驗，過去很多做法都可以參考。



媒體詢問姚文智，外界認為，若無意外，應該是他會出線，他是否會主動跟呂秀蓮討論，希望她成全、主動退選；姚文智則反要求媒體「你教我啊」。（編輯：林興盟）1070523