農保喪葬津貼請領資格 納全國農業會議討論

（中央社記者陳俊華台北23日電）國民黨立委張麗善今天說，她接獲陳情有許多老農民年邁力衰，將農地移轉，身故後，家屬因此無法請領喪葬津貼，呼籲放寬認定標準；農委會表示，會納入9月全國農業會議討論。



中國國民黨立委張麗善上午在立法院舉行記者會時表示，政府為鼓勵青年返鄉務農，農保新制採「認人不認地」，讓從事農業相關工作者都享有農保資格；但她接獲陳情，民國78年前加保的農民，繳了一輩子農保費，因「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」規定，必須「自有農業用地」，否則家屬將喪失申請喪葬津貼的資格。



張麗善說，很多老農民因年邁力衰無法從事農務工作，或是因家庭變故、經濟因素將農地移轉，最後因為「沒有持有土地」遭註銷農保資格，被保險人過世後，遺族家屬無法請領喪葬補助費，「連最後的棺材本都沒有」。



她說，類似案例不勝枚舉，不只是在雲林，全國都有這樣的問題，希望政府能放寬認定標準，只要77年11月15日前加入農保，能拿出土地登記謄本證明以前有農地登記在名下，就能符合申請農保喪葬津貼，才符合公平正義。



行政院農業委員會輔導處農民福利科長王東良說，照顧農民是農委會一貫立場，有些農民因為家庭變故賣掉農地，導致農保資格有問題，身故後無法請領喪葬津貼，這種狀況他也很不捨，農委會會將此議題納入今年9月全國農業會議中討論。



勞工保險局農民保險組長彭德明說，去年有3萬多件申請喪葬津貼的案子，其中有600多件因為農民沒持有農地而被退保，無法申請津貼；因勞保局是受農委會委託辦理農保業務，未來若主管機關有修正法令，會依法執行。(編輯：陳永昌)1070523