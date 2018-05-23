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地方黨部遭查封 國民黨：源頭是黨產會

發稿時間：2018/05/23 13:19

最新更新：2018/05/23 13:19

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（中央社記者謝佳珍、游凱翔台北23日電）國民黨多個地方黨部遭查封，國民黨發言人洪孟楷今天說，源頭是黨產會凍結國民黨現金，讓退休黨工與國民黨對簿公堂，未來會持續溝通，也會盡力確保地方黨部運作。

行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳接受中央社訪問時表示，國民黨多個地方黨部被查封，是因為積欠黨工退休金，退休黨工不滿向法院提告後，由法院執行查封，黨產會對此不予回應。

中國國民黨305名退休黨工僅領到4成退休金，因而向台北地方法院提告，並聲請查封國民黨黨產。法院已陸續查封國民黨屏東縣黨部、嘉義市黨部，今天將查封台南市黨部。

國民黨企業工會理事長劉慧玲上午接受中央社記者訪問表示，國民黨去年1月大量解雇黨工，依規定必須在30天內給付退休金、資遣費，但後來經過10個月強制協商，國民黨依舊訂不出償還辦法。

劉慧玲說，退休黨工都對國民黨有感情，體諒國民黨必須生存，向法院聲請查扣時，避開國民黨4個銀行帳戶，只聲請強制執行黨產。

她表示，從去年1月以來，國民黨不聞不問，直到工會今年3月向法院聲請強制執行後，國民黨副主席兼秘書長曾永權才約見，表明希望工會在黨產會查扣國民黨黨產後，參與分配，但工會質疑，並未同意。

劉慧玲說，除屏東縣黨部、嘉義市黨部等遭查封，後續還有高雄市黨部、新北市黨部等都是查封標的；工會已經走到法律程序，不可能再退讓或暫停查封。

洪孟楷則說，查封黨部的源頭是黨產會凍結國民黨現金，造成無法發放退休黨工退休金，也才會讓退休黨工與國民黨對簿公堂。國民黨已經不只一次要求解凍現金以支付法定義務的退休金，但被黨產會駁回。

他表示，國民黨體恤退休黨工領不到錢的心情，希望他們理解一切源頭是黨產會的政治追殺。國民黨會持續與退休黨工溝通，更期望他們體諒國民黨的困境。

洪孟楷說，被查封黨部僅是貼上封條，在尚未法拍前完全不影響現有黨工辦公及進出，地方黨部也會盡力確保運作不受影響，現任黨工薪資及相關待遇全部都不會因查封而有任何改變。

黨產會3月31日表示，同意國民黨動用台灣銀行舊制勞工退休金專戶內款項新台幣6000萬餘元及國民黨出售舊中央黨部大樓的尾款一億元，發給遭解雇勞工資遣費。（編輯：林興盟）1070523

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