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內政部推包租代管 107年目標一萬戶

發稿時間：2018/05/23 13:37

最新更新：2018/05/23 13:37

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（中央社記者劉麗榮台北23日電）內政部推動社會住宅政策，其中包租代管鼓勵房東釋出空餘屋轉為社宅，營建署副署長王榮進今天說，6都自一月試辦已成功媒合398戶，增加速度越來越快，今年目標為一萬戶。

內政部推動8年20萬戶社會住宅政策，12萬戶為直接興建，8萬戶為包租代管。包租代管是鼓勵房東釋出空餘屋轉化為社會住宅，「包租」是由政府委託租屋服務業者向民間承租住宅，再轉租給符合資格的民眾並管理；「代管」由業者媒合承租雙方，並代為管理。

王榮進上午受訪指出，6直轄市自今年一月試辦以來，已成功媒合398戶，等同創造一個中型社區的戶數。他說，剛開始只有幾十件，慢慢地從十位數變成百位數增加，增加速度越來越快，盼達成一年一萬戶目標。

內政部指出，因租屋管理事務繁雜，個人房東常因高齡、忙碌、外地就業、欠缺專業經營管理經驗等，對出租住宅管不動、管不好、管不到，導致閒置住宅不投入租賃市場；而租屋族則有租不到、租不起、租不好的問題。

因此，內政部希望結合社會住宅政策，建立包租代管機制，藉由提供房東輕鬆收租、賦稅減免、修繕補助及業者免營業稅等誘因，鼓勵房東及業者共同響應，另一方面也健全租屋環境。

王榮進指出，社會住宅包租代管機制目前處於市場適應及磨合階段，主要是政府以往未建立專業租屋服務制度，個人房東仍停留在自行出租觀念，與國外多以委託專人管理的方式不同。

為扭轉國人的租屋觀念及保障承租雙方權益，今年6月27日即將上路的「租賃住宅市場發展及管理條例」，建立包租代管專業服務制度，協助租賃雙方處理房屋修繕、租金收取等事務，串起房東、房客間的服務橋梁。

王榮進指出，參加包租代管可享有稅賦優惠，房東租金收入新台幣一萬元以內免納所得稅，超過一萬元部分，房屋必要損耗所支出費用可再減除60%。目前台中市及高雄市已完成房屋稅、地價稅的賦稅優惠，其他4都已研擬草案送市議會審議。

此外，由於各地的租金水準有差異，王榮進說，已授權6都就轄區地價較高地段、出租坪數較大或房間數較多的出租物件，酌予調高包租代管房屋的市場租金上限。以台北市來說，因租金較高，原設定的租金上限可能導致能加入包租代管的物件量不多，因此予以調高。

內政部表示，目前6都已委託16家民間業者，提供專業租賃媒合與租賃住宅的經營管理，近期也將到6直轄市舉辦地方說明會，鼓勵房東放心釋出住宅，交由政府委託的業者出租及管理。（編輯：林興盟）1070523

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