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副總統接見克國副總理 盼技職教育交流合作

發稿時間：2018/05/23 14:15

最新更新：2018/05/23 14:15

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（中央社記者葉素萍台北23日電）副總統陳建仁今天接見聖克里斯多福及尼維斯副總理李察斯，陳副總統說，技職教育的交流合作可成為台克關係重要連結，他盼李察斯在實地參訪後，能找出未來雙方合作的模式。

陳副總統今天接見聖克里斯多福及尼維斯副總理李察斯（Shawn Richards）；這場活動原定由總統蔡英文接見，陳副總統解釋，蔡總統因有重要公務會議，因此由他代表蔡總統接見訪團。

陳副總統指出，台克兩國建交35年來，在基礎建設、農業技術、資通訊科技、公共衛生及醫療等領域，都有非常密切的交流合作。李察斯身兼教育部長，對於克國教育制度的發展付出了許多心力，這一次來訪也特別針對技職教育進行交流。

陳副總統表示，過去這兩年，政府施政非常重視強化技職教育。台灣的產業正在轉型升級，校園也必須因應職場變化，培育出產業需要的人才；也鼓勵地方政府跟中央政府一起努力，讓技職教育成為主流教育，提升年輕人的專業能力。

陳副總統說，他相信克國跟台灣對於技職教育有一樣的認知，因此，很高興能跟友邦分享經驗，技職教育上的交流合作也可以成為台克關係的重要連結，相信李察斯實地參訪後，更能找出未來雙方合作的模式。

另外，陳副總統也感謝克國長期支持台灣的國際參與，包括在聯合國大會總辯論中為台灣仗義執言，透過發言及致函方式支持台灣參加世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO），期待未來能與克國一起努力，為世界做出更多貢獻。（編輯：林興盟）1070523

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