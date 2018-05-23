看馬來西亞大選 蔡英文思考台灣民主面臨挑戰

身兼民進黨主席的總統蔡英文23日出席民進黨中常會。蔡英文指出，馬來西亞順利完成首次政黨輪替證明，民主永續發展需不同世代共同合作。中央社記者王飛華攝 107年5月23日

（中央社記者葉素萍台北23日電）兼任民進黨主席的總統蔡英文今天說，馬來西亞順利完成首次政黨輪替，再次證明，民主永續發展需要不同世代間的共同合作。透過馬來西亞大選，也應該思考目前台灣民主面臨挑戰。



民主進步黨今天召開中常會，邀請台灣勞工陣線秘書長孫友聯專題報告「變與不變：馬來西亞GE14的選後觀察」。



民進黨發言人吳思瑤會後轉述蔡英文裁示指出，孫友聯出身馬來西亞，這次也有返鄉投票並參加助選。透過孫友聯的第一手報告，更清楚這次大選過程以及選後可能的發展。



蔡英文說，這次馬來西亞的大選結果，不僅對馬來西亞的未來，更會對東南亞帶來新的變化。台灣作為亞洲的一份子，現在也有許多來自東南亞的新住民、新二代。除了應深入了解這些國家的發展，更應思考如何更深化彼此關係。政府推出的新南向政策，就是要全面跟東協、印度合作，共同為區域穩定、繁榮努力。



她說，馬來西亞政黨輪替所仰賴的力量，正如報告提到的，來自1998年「烈火莫熄運動」之後，持續傳承的民主火種。這跟台灣的民主發展相似，除了感謝前輩對台灣民主的貢獻，也有責任繼續為台灣的民主自由努力打拚。



蔡英文指出，這次馬來西亞順利完成首次政黨輪替，再一次證明，民主的永續發展，需要不同世代間的共同合作。透過馬來西亞大選，也應該思考，目前台灣民主面臨的挑戰。（編輯：蘇志宗）1070523