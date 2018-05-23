國防部暑期戰鬥營 159名弱勢戶免費參加

國防部23日舉行107年「激戰一夏、非你莫暑」戰鬥營抽籤記者會，政戰局文宣心戰處長陳育琳少將（前左3）說，逾7000人報名，並從中抽出2704名；也保留159個名額給中低收入戶免費參加。中央社記者游凱翔攝 107年5月23日

（中央社記者游凱翔台北23日電）國防部今天舉行107年「激戰一夏、非你莫暑」戰鬥營抽籤記者會，政戰局文宣心戰處長陳育琳少將說，逾7000人報名，並從中抽出2704名；也保留159個名額給中低收入戶免費參加。



民國95年起，國防部每年7月都會辦理兼具國防專業、軍事特色的暑期戰鬥營，廣邀國中（含）以上的在學青年參加，活動舉辦迄今已邁入第13年，接訓人數共4萬2491人。



國防部下午舉行107年「激戰一夏、非你莫暑」戰鬥營抽籤記者會，陳育琳表示，這次一共辦理18個營隊、召訓人員3170人，其中國防醫學研習營（120人）及中正預校科學體驗營（60人）因招收對象以醫學科系、國中生為主，循例由各營隊招生。



陳育琳說，經統計，5月14日報名截止，逾7000人報名，下午由各軍種代表抽出合計2704個名額，其餘名額則提供國防部人事參謀次長室，透過「國防培育專班」招募學生參加。



為了貫徹政府關懷弱勢家庭政策，保留159個名額給中低收入戶學生免費參加（人數不納入總召訓員額），所需要的費用由國防部編列預算支應。



另外，由於傘兵秦良丰17日跳傘墜地受傷，各軍種代表在記者會後合影時，也手持「傘兵特戰 為你加油」、「良丰戰力強」等看板，替秦良丰打氣加油，並祝福早日康復。



18個營隊分別為，迅雷、實踐、鎮東射擊體驗營、金門、馬祖、澎湖、航空、鐵衛戰鬥營、傘訓特戰營、兩棲勇士挑戰營、海上生活、航空科技、軍樂、儀隊體驗營、新聞研習營、國防科學基礎科技實作研習營、國防醫學院醫學研習營及中正預校科學體驗營。（編輯：李信寬）1070523