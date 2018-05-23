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陸媒製作台獨份子撲克牌 吳釗燮：非常不以為然

發稿時間：2018/05/23 16:16

最新更新：2018/05/23 16:16

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（中央社記者侯姿瑩台北23日電）中國媒體以台獨份子的「危害」製做了13張台獨份子撲克牌，對此，外交部長吳釗燮今天表明「非常不以為然」，外交部與陸委會正在協商，是否聯合發布聲明譴責。

吳釗燮今天出席立法院外交及國防委員會備詢，他是在回答時代力量黨籍立委黃國昌的質詢時，做以上表示；吳釗燮說，這種做法違背兩岸和平發展「讓台灣跟中國之間的距離越來越遠」。

根據媒體報導，中國海峽衛視「今日海峽」19日以台獨份子的「危害」製作了13張台獨份子撲克牌，包括總統蔡英文、行政院長賴清德、前總統李登輝等人均在列。

黃國昌進一步追問，要不要發聲明譴責？吳釗燮說，外交部會跟陸委會協調由哪個部會發聲明，或者兩個部會一起發布聯合聲明。

黃國昌並要求吳說明「一中原則」立場，以及會不會以「一個台灣、一個中國」做為拓展國際關係的基礎？吳釗燮表示，政府絕不接受「一中原則」，但國際間面對兩岸採取的「一中政策」，是其他國家的政策。

吳釗燮指出，外交部拓展外交關係的「基礎」就是「我們是一個主權獨立的國家，我們有權利跟其他國家建立更好的外交關係，還有其他關係。」

黃國昌表示，這番談談話即表示台灣與對岸是「國與國關係」，吳釗燮應以外交部長的高度明確表述，不過吳未回應，外交及國防委員會召委、民進黨籍立委王定宇則接話：「謝謝黃國昌委員的鼓勵」。（編輯：陸倩瑤）1070523

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