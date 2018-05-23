國民黨提名韓國瑜選高雄 高思博選台南

（中央社記者謝佳珍台北23日電）中國國民黨中常會今天通過提名高雄市黨部主委韓國瑜選高雄市長、前立委高思博征戰台南市長；截至目前，國民黨只剩下新竹縣尚未提名，近期會密切協調整合。



國民黨雖然提名高思博參選台南市長，不過，仍不排除與無黨籍前台南市警察局長陳子敬整合。國民黨發言人黃健豪下午在中常會後轉述，黨主席吳敦義希望台南朝泛藍整合，爭取團結勝選。



至於整合模式，陳子敬中午接受廣播訪問，主張由台南市議員參選人「小雞選母雞」方式；國民黨組織發展委員會主委李哲華則說，會深入研究，不過，「小雞」定義為何，是否所有非民主進步黨的議員參選人，或連要選里長的都是「小雞」。



尚未提名的新竹縣是國民黨最棘手的選區，雖然是執政的優勢選區，但因為共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人爭取提名，且對中央提名協調小組定調的「全民調」有雜音，因此人選遲未決定。



李哲華表示，尚未與民調公司敲定檔期，在民調執行前，若地方能自行整合，黨中央樂觀其成，黨中央也會密集與地方協調，了解是否有比全民調更好的產生人選方式。



提名人選多數抵定，黃健豪說，6月中旬將蒐集所有擬參選人政見，由智庫做分組議題討論，研擬區域合作的共同政見，未來也會組成全國性輔選團，全力衝刺。（編輯：李淑華）1070523