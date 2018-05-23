WHA期間台辦多邊論壇 美與會層級史上最高

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦23日專電）台灣雖未能參與世界衛生大會（WHA），但在日內瓦與美國為首的國家進一步交流。昨天台灣主辦一場多邊論壇，美國派出史上最高層級官員與會，以行動支持台灣。



衛福部長陳時中今天上午出席台灣醫學青年座談，會前受訪表示昨天台灣舉辦一場「促進健康公平的台灣經驗」多邊論壇，與和美國為首的多個國家官員及代表交流熱絡，論壇非常成功。



陳時中並透露，這次美國與會代表是史上層級最高，不過他未進一步說明相關資訊。



衛福部指出，聯合國2030年全球永續發展目標（SDGs）核心概念為消除「健康不平等」，這也是全球推動衛生保健的潮流。昨天這場論壇由國立台灣大學公共衛生學院教授江東亮擔任主持人，並由英國倫敦大學健康公平學院教授葛布萊特（Peter Goldblatt）分享全球改善健康不平等政策。



國民健康署署長王英偉並在會中分享台灣經驗，自1995年開辦全民健保以來，已建構行政費用全球最低、保險給付範圍完整的健康保險制度，並推動整合式的健康促進政策，也透過國際合作交流，共同追求全民健康福祉，不遺漏任何一個人。



衛福部表示，與會各國代表一致肯定台灣在提升全民健康，以及改善健康不平等參與和貢獻。（編輯：陳惠珍）1070523