/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大創國巨和沛科技鬼蝠魟
>rss

WHA期間台辦多邊論壇 美與會層級史上最高

發稿時間：2018/05/23 17:00

最新更新：2018/05/23 17:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦23日專電）台灣雖未能參與世界衛生大會（WHA），但在日內瓦與美國為首的國家進一步交流。昨天台灣主辦一場多邊論壇，美國派出史上最高層級官員與會，以行動支持台灣。

衛福部長陳時中今天上午出席台灣醫學青年座談，會前受訪表示昨天台灣舉辦一場「促進健康公平的台灣經驗」多邊論壇，與和美國為首的多個國家官員及代表交流熱絡，論壇非常成功。

陳時中並透露，這次美國與會代表是史上層級最高，不過他未進一步說明相關資訊。

衛福部指出，聯合國2030年全球永續發展目標（SDGs）核心概念為消除「健康不平等」，這也是全球推動衛生保健的潮流。昨天這場論壇由國立台灣大學公共衛生學院教授江東亮擔任主持人，並由英國倫敦大學健康公平學院教授葛布萊特（Peter Goldblatt）分享全球改善健康不平等政策。

國民健康署署長王英偉並在會中分享台灣經驗，自1995年開辦全民健保以來，已建構行政費用全球最低、保險給付範圍完整的健康保險制度，並推動整合式的健康促進政策，也透過國際合作交流，共同追求全民健康福祉，不遺漏任何一個人。

衛福部表示，與會各國代表一致肯定台灣在提升全民健康，以及改善健康不平等參與和貢獻。（編輯：陳惠珍）1070523

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP