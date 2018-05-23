退休黨工提告查封黨產 國民黨：盼砲口對外

（中央社記者謝佳珍台北23日電）國民黨行管會主委邱大展今天說，去年大量解僱黨工尚未支付的新台幣9億元，希望以中投減資款支應，遭黨產會否決；遺憾退休黨工提告聲請查封黨產，會繼續溝通，希望砲口對外。



中國國民黨305名退休黨工僅領到4成退休金，因而向台北地方法院提告，並聲請查封國民黨黨產。法院已陸續查封國民黨屏東縣黨部、嘉義市黨部，今天查封台南市黨部。



國民黨行政管理委員會主任委員邱大展下午在國民黨中常會報告因應作為，他會後表示，因應財務困境，去年1月31日辦理大量解僱，必須支付資遣費與退休金合計15億元，其中依照勞動基準法規定的6億元已經全部支付。



邱大展說，尚未支付的9億餘元，國民黨希望以中央投資公司減資款14億元支應，於去年12月向黨產會申請核准，未獲答覆，直到今年4月黨產會才正式回文否決。支付黨工退休金是法定義務支出，黨產會應該讓國民黨動用。



他表示，去年大量解雇712名黨工，有305人參加工會，向法院聲請強制執行黨產，以致多個地方黨部遭查封，他感到遺憾，國民黨會持續溝通。



邱大展也向退休黨工喊話，希望大家砲口一致對外，不要胳臂往外彎，「如果國民黨倒了，大家什麼都拿不到」，國民黨努力希望解決問題，希望黨工諒解。



此外，為開拓財源，國民黨推動黨公職分攤金制度，黨主席責任額1000萬元，副主席每人200萬元，直轄市長、中常委、直轄市議長、縣市長、立委等都必須繳交。



邱大展表示，編列年度中央與地方黨公職分攤金合計1.6億元，繳交情況比想像中好，中央部分已進帳約5000萬元，中評委繳交踴躍，黨主席吳敦義也超額繳交，預計7月公告繳交情況並催繳，年底之前都可繳納。（編輯：鄭雪文）1070523