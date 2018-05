(中央社記者戴雅真日內瓦23日專電)台灣今年未受邀參加世界衛生大會(WHA),各國陸續發聲力挺。英國副外相費爾德書面回應議員質詢時指出,英國呼籲世界衛生組織(WHO)讓台灣以觀察員身分參與WHA。



英國外交部負責亞太業務的副外相費爾德(Mark Field),昨天回應英國國會友台小組主席伊凡斯(Nigel Evans)14日的書面質詢時,提出上述說法。



伊凡斯問道,針對台灣無法參與今年的WHA,英國外交部採取什麼作為?外相強生(Boris Johnson)是否將籲請WHO秘書長促成台灣以觀察員身分出席WHA。



費爾德指出,英國外交部已與理念相近的夥伴國家共同採取若干作為,籲請WHO促成台灣成為今年WHA的觀察員,英國政府也將持續支持台灣參與WHA。(編輯:廖漢原)1070523





