國際挺台參與WHA 23國發言超越去年

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦23日專電）台灣在今年世界衛生大會獲得更廣泛國際支持，3天共有美日德等共23國及馬爾他騎士團發言力挺，發言內容除更強烈呼籲世界衛生組織勿讓政治力介入外，包括加拿大、紐西蘭等國也首次發聲。



第71屆世界衛生大會（WHA）自5月21日起在日內瓦開幕，為期3天的各國衛生部長及官員發言時間在今天下午結束，初估共有23國及位於歐洲的「馬爾他騎士團」以直接或間接方式發言挺台，超越去年的18國。



其中在理念相近國家方面，包括美國、日本、德國、加拿大、澳洲及紐西蘭。



其中美國衛生部長艾薩（Alex Azar）說，對於台灣不能參與WHA，「我們再次表達失望」。把台灣2300萬人排除在外，讓防範及處理跨國界傳染病變得困難。美國敦促世界衛生組織（WHO）聚焦核心目的，「不忘初心」在突發公衛事件及防控傳染病等工作上與全球協調。



日本厚生勞動省副大臣高木美智代發言指出，不能讓特定地區落在後面，不應制定任何邊界。德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）更說「所有人的健康」代表「不能夠有任何空缺」，全球醫療的挑戰「沒有邊界」，世衛組織必須是「讓所有人相聚一起解決問題」的地方。



另外首次發聲的加拿大及紐西蘭代表也分別強調「疾病無國界」及「醫療問題不應政治化」。



至於在友邦部份，3天以來共有宏都拉斯、吐瓦魯、薩爾瓦多、瓜地馬拉、貝里斯、吉里巴斯、巴拉圭、聖克里斯多福、尼加拉瓜、史瓦帝尼、索羅門群島、海地、馬紹爾群島、聖露西亞、諾魯、聖文森、帛琉等17國發言挺台。



17國友邦分別強調支持台灣參與世衛大會，發言時也花不少時間介紹台灣的國際醫療貢獻，此外部份國家也用更強烈字眼為台灣抱不平，例如史瓦帝尼衛生部長席蔓拉（Sibongile Ndlela-Simelane）表示WHO關注的應該是衛生而不是政治，「遺漏台灣會是一件非常羞恥的事」。



另馬紹爾群島衛生部長卡內克（Kalani Kaneko）說世衛大會不是以政治為主，而是致力於增進健康的技術機關，台灣無法參與只會削弱全球健康網。



此外，這次友台發言國家中，另包括世衛觀察員的馬爾他騎士團，馬爾他駐聯合國日內瓦辦事處大使艾爾斯蔓（marie therese pictet althann）提到與台灣在人道合作方面的成果，包含台灣協助馬爾他騎士團取得對於精確診斷因糖尿病造成傷害不可或缺的超音波儀器，與台灣的合作對馬爾他騎士團發展醫療計畫相當重要。



馬爾他騎士團為一天主教及以人道慈善為宗旨的主權實體，長期致力於各國病患及貧窮民眾的醫療照護、社會關懷及人道援助工作，廣受國際社會肯定。（編輯：高照芬）1070523