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呂秀蓮指被拒訪綠委 柯建銘：不能開先例

發稿時間：2018/05/24 11:11

最新更新：2018/05/24 11:11

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北24日電）有意角逐台北市長選戰的前副總統呂秀蓮今天說，她要到立法院拜訪立委，都被民進黨立法院黨團總召集人柯建銘回絕；柯建銘說，沒前例，「我不能開先例、也不敢破例」。

爭取民主進步黨徵召參選台北市長的呂秀蓮上午拜會台北市大安區錦華里，了解里內社區景觀美化。

媒體詢問，媒體工作者周玉蔻稱消息管道透露，民意調查顯示，民進黨最後會徵召民進黨籍立法委員姚文智？

呂秀蓮受訪表示，非常詭異的現象是所有媒體都在打壓、冰凍她，連她要到立法院拜訪立委，都被柯建銘一口回絕。

她說，之前她的辦公室曾想禮貌性拜訪民進黨團，當時沒得到正面回應，之後她曾當面問柯建銘，「第一口就被回絕」，柯建銘理由是姚文智是立委，但她到立法院拜訪不方便；她回應柯建銘「哦？立法院是個人的嗎？」

柯建銘受訪表示，呂秀蓮表達希望在民進黨團會議時拜會民進黨籍立委，但黨團會議處理的是重要法案或朝野攻防，不是處理選舉事務，呂秀蓮應拜會民進黨中央黨部或民進黨選舉對策委員會。

他說，過去從沒參選人拜會黨團會議先例，「我不能開先例、也不敢破例」，完全沒針對性。

另外，呂秀蓮表示，昨天選對會找她和姚文智協調時，沒提到要做民調，「為何我們都離開以後，突然宣布要民調，這個需要再做一點溝通」。

她說，最近民調引起很多紛爭，假如要做民調，協調時應一起談。民調非常技術面，她等一下要跟選對會溝通。

媒體追問，姚文智稱有自信會獲民進黨提名；呂秀蓮說，見仁見智、不要緊，「我們週六辯論」。

民進黨台北市長選戰布局，呂秀蓮、姚文智26日將舉行電視政見發表會；政見會後，選對會將綜合評估，28日開會，向主席提單一適當人選建議。民進黨發言人鄭運鵬說，綜合評估內容方式，提名條例沒明確規定，但內部參考民調應會在電視政見發表會後舉行，內部參考民調會是評估依據之一。（編輯：李明宗）1070524

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