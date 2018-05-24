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最新財產申報 國民黨立委顏寬恒存款超過億元

發稿時間：2018/05/24 12:00

最新更新：2018/05/24 12:00

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（中央社記者劉麗榮台北24日電）監察院今天公布最新財產申報資料，國民黨立委顏寬恒存款達新台幣一億多元；法務部長邱太三因為出售房產，存款增加1100多萬元。

根據最新一期廉政專刊，國民黨立委顏寬恒與妻子陳麗淩共同申報土地70筆、建物15筆，一輛BMW汽車，另有存款1億4237萬4332元，股票2802萬3820元，保單34筆，事業投資4800萬元，以及7580萬2403元的房貸。

法務部長邱太三與妻子宋富美共同申報土地11筆、建物8筆，去年11月出售土地2筆和建物4筆，並申報一輛馬自達汽車，存款3108萬6272元，有價證券721萬8496元，保單6筆。

與上期申報相比，邱太三的存款多了1135萬餘元，他在備註欄說明，此次申報存款增加，主要是妻子出售台中市南屯區大進段土地與房屋所得。

客家委員會主委李永得與妻子、民進黨立委邱議瑩共同申報土地7筆、建物2筆，存款1068萬8877元，有價證券114萬4580元，保單9筆，事業投資100萬元，另有房屋貸款585萬1414元。

財政部長許虞哲與妻子林碧珠共同申報土地7筆、建物10筆，一輛Nissan汽車，存款413萬6693元，有價證券266萬4205元，保單兩筆，另有債務1195萬8330元，為房屋貸款。

前立法院長、國民黨立委王金平與妻子王陳彩蓮申報土地70筆，多為贈與，另申報建物2筆、存款3276萬2216元、有價證券57萬8490元及保單兩筆。（編輯：陸倩瑤）1070524

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