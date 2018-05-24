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立委指違法赴中 吳茂昆：有申請

發稿時間：2018/05/24 12:31

最新更新：2018/05/24 12:31

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（中央社記者龍柏安、陳至中台北24日電）中國國民黨籍立委柯志恩今天質疑，教育部長吳茂昆任職國科會主委期間，曾違法到中國大陸杭州參加學術會議。吳茂昆表示，有依規定申請。

吳茂昆今天到立法院教育及文化委員會備詢，柯志恩質詢時拿出相關文件，指吳茂昆於民國94年間曾前往中國蘇州參加國際科學理事會，兩天後轉往杭州參加高新技術高峰會議。

柯志恩質疑，吳茂昆僅有依法申請前往蘇州，到杭州的行程則未申請，涉及違反「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」。

對此，吳茂昆強調在他的記憶中，兩個行程都有申請。但柯志恩緊追不放，強調已詢問過科技部（前國科會），吳茂昆任職主委期間僅有前往中國一次，參加蘇州的國際科學理事會，並無杭州的行程。

柯志恩隨後追問吳茂昆，如果被查到違法，是否願意下台負責。吳茂昆說：「那就看院長（指行政院長賴清德）要不要我下台吧。」

另外，柯志恩也問及台灣大學校長遴選爭議，台大校務會議於本月12日已做成決議，要求教育部「儘速發聘」，教育部該如何解決僵局。吳茂昆回應，教育部發給台大的公函說的很清楚，要校長遴選委員會重啟遴選，把程序補正。

柯志恩追問，台大如果重啟遴選，之前的校長當選人管中閔是否能參加。吳茂昆說，「我們一直說管中閔可以進去」，之前記者會上提供的「附件二」是法律參考意見，遴選資格由校長遴選委員會確認。

教育部4月27日宣布駁回台大校長遴選結果，記者會上除提供文字說明外，也提供一份諮詢小組的法律研析意見作為「附件二」供媒體參考。「附件二」的結論主張台大應重新辦理遴選程序，且管中閔違法事證明確，依法不得再參加遴選。（編輯：唐聲揚）1070524

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