中油第三接收站舊案審查 內政部：通過填海部分

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）中油第三天然氣接收站迴避替代方案目前還在環保署審查，立法委員關切內政部日前通過第三接收站總共95.4公頃的舊方案；內政部今天表示，通過的僅是過去填海完成的部分。



立法院內政、司法及法制委員會聯席初審地方制度法部分條文修正草案，中國國民黨籍立法委員吳志揚質詢時，問及第三接收站的迴避替代方案環境影響評估程序還在進行，為何內政部3月就通過中油第三接收站舊案？



花敬群表示，內政部海岸管理審議會日前審查許可的範圍是過去已完成填海的部分，是替代方案中的一小部分，未涉及藻礁。目前只核准那塊區域的使用，其他部分都還沒通過。



花敬群說，這塊填海完成的區域，未來將作為儲存槽。



台灣中油公司擬在大潭藻礁區（觀塘工業港）興建第三天然氣接收站，為保護位於觀塘工業區的大潭藻礁生態，中油提出新的現地迴避替代方案，縮小開發規模，並避開裸露礁體及柴山多杯孔珊瑚，與原方案相比，破壞的礁體面積從229公頃降低為26公頃，中油也承諾會於其他區域進行抽沙作業，恢復其他區域的藻礁生態。



此外，有關地方制度法部分條文修正草案，中國國民黨籍立法委員孔文吉等人提案在鄉、鎮、市中，山地原住民人口在1500人以上者，於鄉、鎮、市代表總額以外應選出山地原住民代表；內政部表示，將進一步研議修法可能性。



民主進步黨籍立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）提案內容包括山地鄉、鎮、市長以山地原住民為限；山地鄉、鎮、市長因辭職、停職、去職或死亡，應指派具山地原住民身分者為代理人。內政部、原住民族委員會都表示支持相關修法。



委員會未達成結論，會議主席楊鎮浯宣布，擇日再續審。（編輯：李明宗）1070524