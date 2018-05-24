國合會前進日內瓦分享醫衛成果 12國代表出席

世界衛生大會期間，國合會23日也在日內瓦舉辦分享會，介紹台灣推動公衛醫療的成果。國合會副秘書長李栢浡（右3）與出席人員合影。（國合會提供）中央社記者侯姿瑩傳真 107年5月24日

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）世界衛生大會正在日內瓦舉行，台灣雖未獲邀，但在促進全球衛生方面不缺席。國合會23日在日內瓦舉辦分享會，介紹台灣推動公衛醫療的成果，共有12國代表出席。



國際合作發展基金會發布新聞稿表示，與外交部、衛生福利部合作辦理「建立夥伴關係強化健康照護體系-以國合會經驗為例」分享會，由國合會副秘書長李栢浡主持，衛生福利部部長陳時中擔任致詞貴賓。



國合會是政府設置的專業援外機構，公衛醫療是推動業務的優先領域項目之一。國合會指出，透過這次分享會向國際展現台灣推動公共衛生與醫療發展的經驗，藉由與國內公私立醫療院所攜手夥伴國政府，協助夥伴國落實聯合國永續發展目標其中的「確保健康及促進各年齡層的福祉」。



分享會特別以「慢性腎臟病防治」與「健康資訊系統如何強化醫院管理」為實例，分享國合會的經驗。



在慢性腎臟病防治部分，由亞東紀念醫院內科部主任彭渝森與國合會人員分別分享台灣慢性腎臟病防治經驗以及「貝里斯慢性腎衰竭基礎防治體系建構計畫」公私部門合作推動的經驗與成果。



另外，聖克里斯多福及尼維斯衛生部長韓密爾頓（Eugene Hamilton）也分享與國合會、台北榮民總醫院合作的「聖克里斯多福及尼維斯慢性腎臟病基礎防治體系建構計畫」，透過政策規劃、醫事人員訓練與衛生教育及宣導等面向介入，為當地慢性腎臟病防治帶來正面助益。



在健康資訊系統方面，由國泰綜合醫院資訊部副部主任劉致和與國合會人員分別分享國泰醫院醫療資訊管理發展經驗及「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」的成果。巴拉圭衛生部長莫利尼戈（Carlos Morinigo）到場表示，感謝國合會與國泰綜合醫院的協助，也強調良好的健康資訊系統可改善醫院的生產力，例如計畫合作醫院看診量提升80%、病患候診時間減少50%。



國合會表示，分享會共有來自12國友邦、友好國家的代表，包括吐瓦魯、史瓦濟蘭、尼加拉瓜、日本、法國等，以及國際非政府組織代表、外交部及衛福部官員等約50人出席。



李栢浡日前接受中央社訪問時表示，今年是國合會首度獲衛福部邀請前往日內瓦，於WHA會議期間，在場邊舉辦一場分享會介紹國合會在國際醫療、公衛的合作計畫，盼藉此讓更多人知道台灣醫療、公衛實力。



第71屆世界衛生大會21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，自2009年起，連續8年以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。



WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。（編輯：林沂鋒）1070524



